Bullrich: "El video falso fue hecho en Paraná, pero nunca di nombre"

Video: Liliana Morato: "Salieron a escracharme y tendrán que pedirme disculpas"

Sí, estaba despeinada. La conferencia empezó a las 8 am al aire libre. Pero el video fue editado: lo ralentizaron para ridicularizarme, desacreditar el trabajo del @minseg y la gestión de @mauriciomacri. El primer #FakeNews de la Campaña 2019. ¡Nada nos va a detener! pic.twitter.com/bt2ahh8oaA — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 4 de julio de 2019

"El video estaba ralentizado, le habían puesto una voz totalmente deformada con el objeto de que parezca drogada, alcoholizada o habiendo ingerido pastillas que impedían el habla", manifestó Bullrich.", añadió.El falso video circuló por Facebook, Twitter y WhatsApp, fue subido a redes el 3 de julio a las 20:52 por el usuario Negro Nasif bajo el título "Tiembla el crimen organizado" y solo en Facebook tuvo más de un millón de reproducciones.: "No me explico qué es esto, tengo poca seguridad en la tecnología. Estoy tan sorprendida como ustedes, no sé manejar los celulares, no se editar un video".Al respecto, la ministra Bullrich puntualizó que, indicó."El nombre lo conoce el juez electoral pero recién hoy voy a hablar con la Cámara Electoral para ver si, además del mecanismo de Reverso (una iniciativa contra noticias falsas), corresponde iniciar alguna acción de tipo penal", agregó.Bullrich explicó que la publicación del video es una construcción para "desacreditar a la política, al gobierno", a su "labor" como funcionaria y al presidente Mauricio Macri.