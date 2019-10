Guia: El fallo que limita fumigaciones "trae muchas complicaciones"

Política Productores protestarán en Tribunales contra el fallo que limita fumigaciones

Días atrás el juez Virgilio Galanti admitió parcialmente la demanda que presentaron el Foro Ecologista de Paraná y el gremio docente Agmer y estableció la nulidad -"por inconstitucionalidad e ilegalidad"- de tres artículos del Decreto Nº2.239 que regula la aplicación de agroquímicos.Inmediatamente el campo salió al cruce del fallo y advirtió que corre peligro la sustentabilidad de muchos productores. Y ahora desde el sector rural se anunció que realizarán una protesta contra la decisión judicial.el delegado en Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina (FAA), Elvio Guía, e integrante de la Mesa de Enlace."Queremos ver cómo seguimos. La situación nos tiene muy preocupados porque es un problema social, no le estamos dando ninguna alternativa al productor, a la citricultura en el norte entrerriano, a la lechería. No les estamos dando alternativas porque ni siquiera se pueden aplicar agroecológicos", aseveró.Para Guía, este "es un fallo que trae complicaciones: el gobierno de la provincia hizo un decreto para tratar de buscar una salida a esto y la justicia nuevamente falla en contra, con un amparo. Los conflictos con las escuelas prácticamente no existen y hay cuatro o cinco escuelas cuyas maestras están más visibles, que están viajando por el mundo hablando de los agrotóxicos"., puso relevancia.