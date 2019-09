La UIER propone acuerdos básicos para una "estrategia de desarrollo industrial"

Acuerdos

Medidas



La 15ª Jornada de la Industria convocó a más de 700 asistentes este jueves en el Centro Provincial de Convenciones, de la mano de las disertaciones de Facundo Manes, Daniel Funes de Rioja, Martín Rapetti y Sergio Berensztein plantearon. El presidente de la entidad, Leandro Garciandía, destacó que el sector "es una pieza indispensable para la solución de los problemas" y apostó por "la unión de todos" para encontrar una salida.Ante más de 700 asistentes, se desarrolló la 15ª Jornada de la Industria, organizado por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER). El encuentro se llevó a cabo este jueves en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná y contó con la participación de empresarios y emprendedores de toda la provincia, además de funcionarios nacionales, provinciales y municipales, integrantes de organizaciones civiles, profesionales, docentes y estudiantes universitarios y de escuelas técnicas.En ese marco, Leandro Garciandía, presidente de la UIER, brindó un discurso de apertura, en el que pidió "buscar una salida desde una mirada positiva, que exija de todos los mayores esfuerzos por encontrar acuerdos básicos y fuertes compromisos". En este sentido, acompañó las propuestas elaboradas por la Unión Industrial Argentina (UIA) para revertir el escenario actual y remarcó la necesidad de "dar un giro rotundo y elaborar una estrategia de desarrollo industrial".Desde esta perspectiva, Miguel Acevedo, presidente de la UIA, envió salutaciones y reflexionó: "Si bien es preocupante la coyuntura en Argentina, nosotros como Unión Industrial tenemos que estar pensando en el largo plazo y en el futuro, no solamente con propuestas para la industria sino la producción". Sobre estas propuestas federales, resaltó que "cada región tiene que aportar su granito de arena para poder salir rápidamente de estos problemas de coyuntura que tiene nuestro país".En esta misma línea, Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de Asuntos Laborales e Internacionales de la UIA, planteó en la apertura la necesidad de tener un plan productivo nacional y federal, en lineamiento entre todos los actores, basado en un "diálogo social maduro". Además, pidió que el sector sea escuchado para construir propuestas integrales y federales. "Los industriales de la Argentina vienen poniendo el hombro. Lo están poniendo y lo van a poner. Pero también lo que pretenden es hacer oír constructivamente su voz. No hay futuro posible si no es compartido", sostuvo.Durante la jornada, Funes de Rioja planteó los desafíos actuales para la generación del empleo. También expusieron Martín Rapetti, director de Desarrollo Económico del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), que expuso junto a Gabriel Vienni (director de Departamentos de UIA) y Gabriel Weidmann (economista de la UIER); por otro lado, Sergio Berensztein, reconocido politólogo y consultor político; y finalmente Facundo Manes, especialista en neurociencias, que dio el broche de oro a una jornada con gran convocatoria.En su discurso, el presidente de la UIER reconoció que los tiempos que se viven son difíciles, con "pérdidas de mercado, caída de puestos de trabajo, desinversión y cierre de pymes", por lo cual resulta urgente dar estabilidad a la economía argentina. "Saldada esta condición, será oportuno el escenario para diagramar, acordar y ejecutar una nueva estrategia de desarrollo, pensada también en sintonía con las provincias y los municipios que, más cercanos aún a las comunidades, deben articularse y sumarse a la solución colectiva que la sociedad requiere", sostuvo.Ante esta situación, con números sobre la mesa, Garciandía valoró las potencialidades de la industria en Entre Ríos y subrayó la importancia de los acuerdos para avanzar hacia un Plan Productivo. "Hay que superar las falsas dicotomías, acordar un modelo de país y aceptar que estamos ante una economía abierta, que se enfrenta a verdaderos desafíos como lo son la mejora de productividad y la revolución 4.0. Para ello, es indispensable que entre todas las regiones del país se aborde y debata un Plan Productivo, que incorpore tecnología y se potencie aún más a través de la investigación y la innovación", planteó.De este modo, reflexionó: "Son momentos de salir de las confrontaciones, chicanas y discusiones fútiles. La Argentina debe y puede recuperar sus fuentes de crecimiento, con un proceso de creación de empleo. Para ello, en la Unión Industrial de Entre Ríos estamos seguros de que somos un sector clave, por las capacidades y potencialidades infinitas. Es la industria una pieza indispensable para la solución de los problemas que atraviesa el país y la provincia desde una mirada heterogénea, que garantice la inclusión de vastos sectores sociales. Del encuentro y del diálogo se creará un nuevo horizonte que nos impulse a levantarnos todos los días pensando en un futuro más esperanzador".El titular de la entidad fabril propuso durante la apertura una serie de políticas que atañen a los Estados nacional, provincial y municipales, que posibiliten empezar a diagramar el nuevo modelo de desarrollo. En este sentido, hizo hincapié en medidas para estimular el financiamiento productivo con tasas competitivas; reducción de la presión impositiva que incluya un pacto fiscal entre la Provincia y los municipios; un plan ferroviario y la reactivación portuaria de Entre Ríos, con especial atención en el Puerto de Ibicuy; además de una disminución del impacto negativo en el precio final de los componentes no energéticos de las facturas.Por otro lado, se solicitó "una nueva ley de Promoción Industrial o adecuar la actual a los tiempos que vivimos". "Hemos elevado propuestas concretas y estamos trabajando junto con el Gobierno Provincial, para lograr herramientas que estimulen la inversión y el desarrollo de las empresas radicadas y nuevas inversiones", confirmó Garciandía.Por otro lado, desde la Unión Industrial de Entre Ríos se manifestó que "este es el momento de impulsar una nueva Ley de Parques Industriales, que permita ordenar y fortalecer estas áreas como así también, mejorar la infraestructura de servicios y de conectividad acelerando la generación de trabajo permitiendo nuevos productos con mayor valor agregado".