Manes, en Paraná: "Hay que encarar la revolución del conocimiento" en el país

La Unión Industrial de Entre Ríos realizó este jueves en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná la 15ª Jornada de la Industria - Realidad de Laberinto, con la participación de reconocidos disertantes en economía, política, neurociencias y otras perspectivas.



Entre los disertantes estuvo Facundo Manes, uno de los destacados científicos e investigadores argentinos de la actualidad.



"La grieta se supera con empatía y con un sueño colectivo que nos incluya a todos. Para mí el sueño colectivo es la revolución del conocimiento, invertir en la gente, en la nutrición, en salud, educación; ahí está el mayor plan económico que debería tener la Argentina", aseveró a Elonce TV, el reconocido neurólogo y neurocientífico.



En este contexto, "la industria tiene un rol importante", aseveró, ya que "nuestro país tiene que hacer lo que hizo Australia, Israel, Noruega, Canadá, que es vincular la ciencia y la tecnología con la industria. Hay que crear instituciones, tender puentes mucho más fuertes que los que hay hoy. Además, hay que invertir el triple más en ciencia y tecnología. Hemos probado de todo, menos esto". "Hay que ocuparse de la emergencia, pero a la vez ocuparse de cómo salir de la emergencia crónica" Asimismo Manes puso relevancia que en los hospitales "las guardias y la emergencia son importantes, se atiende la hemorragia, los infartos, los shock. Pero los hospitales son más que la guardia, son la investigación, prevención, maternidad, clínica médica. Hay que ocuparse de la emergencia, coincido en esto, pero a la vez, hay que ocuparse de cómo salir crónicamente de la emergencia, porque sino siempre nos quedamos en la guardia". De esta manera hizo una referencia de cómo salir adelante en el país, para "generar riqueza, hay que invertir en salud, educación, nutrición, ciencia y tecnología, vinculado con la producción".



"La dirigencia tiene que darse cuenta que esto se debe hacer entre todos, pero si hay alguien de uno de los sectores que no convoca, si no es un estadista, lamentablemente nuestro país va a tener momentos más difíciles aún", destacó.



En el mismo sentido, manifestó: "No estamos invirtiendo en el conocimiento y la economía del mundo pasa por el conocimiento. En Argentina estamos hablando de otras cosas. El proyecto en nuestro país es bajar la inflación, no es malo eso, pero hace cincuenta años que escucho este proyecto". Acotó que si los argentinos "no empezamos a pensar en el bien común, vamos a seguir con la decadencia con la que vivimos hace décadas. Parte de cambiar la Argentina es cambiar el contexto". "A veces somos racionales, pero no tanto como pensamos" "El cerebro es el órgano más complejo del universo. Vivimos y decidimos en forma más automática que lo que pensamos. Obviamente, a veces somos racionales, pero no tanto como pensamos", puso relevancia el médico.



"Es más importante para la especie humana sobrevivir y pertenecer a un grupo social, a una tribu", recordó. Elonce.com.