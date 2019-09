La Unión Industrial de Entre Ríos realiza este jueves en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná la 15ª Jornada de la Industria ? Realidad de Laberinto, con la participación de reconocidos disertantes en economía, política, neurociencias y otras perspectivas.En declaraciones ahizo un repaso de los temas que se tratarán durante el evento y se refirió a la situación que atraviesa el país. En tal sentido, expresó: "Esperamos que de una vez por todas se resuelva esta incertidumbre política de manera de poder ver con qué escenario nos vamos a encontrar en los próximos meses. Estamos en una situación complicada, sobre todo el sector pymes que ya no soporta más y necesitamos cambiar de rumbo rápidamente".Por su parte,, remarcó que desde la entidad "se está trabajando intensamente en un Plan Productivo para que los candidatos a las elecciones de octubre tengan la visión, la perspectiva y las necesidades de la industria y obviamente dentro de ello hay medidas que son más urgentes y de mediano y largo plazo"."Detrás de esto, fundamentalmente aspiramos a que haya consensos básicos en la sociedad argentina, políticas de largo plazo que nos permitan dar previsibilidad al país para que haya inversión, crecimiento, y con ello, empleo, producción, exportación y divisas para nuestra deuda y para nuestro desarrollo".Para Funes de Rioja, "hay que crear más empresas y más empleos, la realidad Argentina es una realidad destructiva en materia de empresas, además es una realidad no constructiva. En el caso de la industria de la alimentación, tenemos el mismo número de empresas exportadoras -1200- desde el año 2011, y si lo comparamos con países vecinos como Chile o Perú, todos han crecido al menos un 30 o 40 por ciento".La idea es "que no mueran más empresas y que nazcan nuevas y si se pueden recuperar otras mejor, este es el objetivo, pero eso tiene que ser una acción coordinada entre gobierno, empresarios y trabajadores, por eso propiciamos el diálogo social".Además de Funes de Rioja, entre los disertantes estarán Facundo Manes, uno de los destacados científicos e investigadores argentinos de la actualidad, confirmó su presencia para el encuentro; Sergio Berensztein, reconocido politólogo y consultor político y Martín Rapetti, director de Desarrollo Económico del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).