Alberto Fernández se reunió con el primer ministro de Portugal

El candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, fue recibido hoy por el primer ministro de Portugal, António Costa, en el cierre de su breve gira por la Península Ibérica.El postulante opositor arribó al Palacio de São Bento, la residencia oficial del mandatario lusitano en Lisboa.Allí conversaron sobre la experiencia portuguesa y de la situación Argentina. Fernández señaló la necesidad de trabajar junto a España para concretar el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur.La visita del dirigente peronista a Portugal es el cierre de su breve gira europea, que en sus anteriores tres días de actividades incluyó reuniones con el jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, exposición en una universidad madrileña y hasta una guitarreada con el músico uruguayo Jorge Drexler.Alberto Fernández viajó a la Península Ibérica acompañado por el diputado nacional Felipe Solá; el ex candidato presidencial chileno Marco Enrique Ominami; el ex secretario de Turismo bonaerense Miguel Cubero; y la politóloga Cecilia Nicolini.Previamente, durante su estadía en España, Fernández expresó que "no tiene sentido tener petróleo si para sacarlo tienen que venir multinacionales a llevárselo"."En el mundo hoy en día se debate lo que yo llamo el desarrollo de la inteligencia: las sociedades más ricas no son las que tienen petróleo si no las que tienen la tecnología para extraer ese petróleo", comenzó afirmando Alberto Fernández durante su gira en España."Para mi el desarrollo de la inteligencia es un tema central porque eso nos hará ricos", explicó el candidato a presidente por el Frente de Todos.Y agregó: "No tiene sentido tener petróleo si para sacarlo tienen que venir multinacionales a llevárselo".De todos modos, Alberto Fernández luego aclaró: "No tengo ningún problema con las multinacionales pero la realidad es que mi mayor problema es ver cómo genero riqueza para Argentina y en Argentina y la mayor riqueza, porque sobra materia prima, que podemos generar es la inteligencia Argentina".