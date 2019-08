Benedetti criticó una posible reactivación de la Junta Nacional de Granos

Atilio Benedetti criticó a su par Felipe Solá por sugerir la posibilidad de reactivar la Junta Nacional de Granos. "Es inconcebible" que realice este tipo de propuestas, que va en contraposición con lo que necesita el país para seguir creciendo, inmerso en el escenario económico mundial. Se trata de medidas que "obstaculizan la producción y comercialización", dijo y sostuvo: "No podemos permitir que se le vuelva a poner al campo una pata encima".



El diputado nacional Atilio Benedetti (Cambiemos) sostuvo que "es inconcebible" que el ex funcionario menemista, Felipe Solá, proponga aplicar políticas similares a la ya desaparecida Junta Nacional de Granos.



"Es una idea que atrasa y ha quedado demostrado su fracaso en reiteradas oportunidades", aseveró Benedetti, quien manifestó: "Cuando decimos que no podemos volver al pasado, también nos referimos a este tipo de propuestas, que está totalmente fuera de contexto y atenta contra el crecimiento del país".



Luego aseguró que "este tipo de medidas obstaculiza la producción y comercialización de productos" y remarcó: "No podemos permitir que se le vuelva a poner al campo una pata encima, como sucedió durante el kirchnerismo".



"Gracias al esfuerzo de cada productor y al acompañamiento del Gobierno nacional, el campo y la producción están poniéndose de pie y, en este contexto, significaría un grave retroceso tirar todo por la borda y volver a un intervencionismo estatal que atente contra el potencial del desarrollo argentino", concluyó Benedetti.