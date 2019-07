Fernández: "Quiero una Argentina para los argentinos, no para los especuladores"

"Dar vuelta la página por un futuro mejor"

. Tenemos que integrar todo el país", remarcó. Puso de relieve "lo mucho que tiene para darle a Argentina la Región Centro" y resaltó la capacidad de producción de las provincias que la integran."Argentina tiene que empezar a ejercer el federalismo, dándole posibilidad de desarrollo a todas las provincias", expresó.Asimismo, hizo notar su objetivo para que "en cuatro años el que nazca en su provincia no esté pensando en emigrar de allí.Consultado por, Fernández manifestó: "Estamos debatiendo dos modelos de país: El de la especulación promovido por el Banco Central y el del esquema productivo. Todos los empresarios padecen la falta de crédito, caída del consumo y las importaciones indiscriminadas" y remarcó su objetivo que apunta a que "las pymes vuelvan a ser el motor de la economía argentina"."Macri bajó el consumo, quitó el crédito, llegó el desempleo y empujó gente a la pobreza., enfatizó el candidato presidencial."Estamos en un país enloquecido que paga intereses por la Leliq. Se enojan porque dijo que quiero que los jubilados tengan medicamentos gratis. Son 10 días de intereses de Leliqs. El problema es si te querés parar del lado de los jubilados, del que produce y trabaja o del lado de los bancos", comparó Fernández.Además, consideró que "a la inflación hay que combatirla de otro modo, porque el consumo y la moneda no eran el problema. Han bajado el consumo y la inflación sigue galopando".. "Cuando a uno le piden que se acostumbre a vivir en la incertidumbre, eso es terrible. Cuando le dicen que la educación pública es un lugar donde por desgracia caen algunos, eso es terrible. Cuando le dicen que las universidades del interior no tienen sentido porque los pobres no pueden llegar profesionales o universitarios, eso es terrible. Cuando uno ve que la salud pública está cada vez más deteriorada, eso es terrible. Cuando uno no encuentra un lugar donde buscar trabajo, eso es terrible. Cuando uno tiene trabajo y teme perderlo, eso es terrible", enumeró., remarcó. Y en ese sentido, sentenció:"Porque del otro lado tenemos a alguien que nos promete hacer lo mismo, pero más rápido. Eso es hacer terrible la vida de la gente", advirtió."Yo quiero hacer feliz la vida de la gente, no volverla terrible. No quiero que la gente viva con incertidumbre, quiero que viva con certezas. Quiero que todos encuentren un trabajo, tengan un sueldo y puedan pagar la luz y el gas, cosa que hoy no pueden prever", comparó, al tiempo que subrayó: "Los argentinos quieren estar Argentina, por eso nos van a acompañar".Por otra parte el candidato a presidente por el Frente de Todos, fue consultado sobre las primeras medidas económicas a implementar.Al respecto, Alberto Fernández sostuvo que "creo que hay que hablarle con la verdad a la gente y muchos no están diciendo la verdad, muchos la ocultan.y el futuro argentino", dijo en diálogo con la prensa en la capital entrerriana.. Después podemos mentirle a la gente y decirle que la economía está tranquila porque el dólar no se mueve", remarcó."Yo digo estas cosas y me responde el Fondo (FMI). Como alguien dijo ayer en un tuit: `", remarcó Fernández y remarcó: "yo creo que tenemos que hacer una Argentina para los argentinos. No para los especuladores", afirmó."Cuando yo digo que lo primero que hay que hacer,", señaló Fernández., porque esto es gente que no compra alimentos y las caídas son estrepitosas y tremendas", sostuvo el ex jefe de gabinete.El precandidato a presidente del Frente de Todos, prometió como primeras medidas si llega a la Casa Rosada, que va a "y no que vayan a descontar un cheque y le cobren el 70 por ciento de intereses.. Ahora, cuando la decisión política está del lado de los bancos, nadie quiere hacer lo que yo propongo", sostuvo., subrayó, y rescató las palabras de Ricardo Alfonsin, "quien decía que nunca debemos dejar de lado la ética de la solidaridad"."No podemos vivir en paz con gente que se ha caído del sistema. Porque del total de chicos de 14 años, uno de cada dos es pobre. Ese chico cayó en la pobreza y hoy no tiene futuro porque queda fuera del sistema en un mundo que cada vez exige más capacitación", remarcó el precandidato por el Frente de Todos."Vivimos en una sociedad que se desentiende del más débil", se preguntó. Y en ese sentido, apuntó: "La meritocracia, donde cada uno es el resultado de su mérito, es un enorme llamado al individualismo y al peor criterio de solidaridad"., anunció Fernández. Fue en esa línea que se refirió también las pequeñas y medianas empresas "que con mucho esfuerzo sobreviven sin crédito ni ayuda de nadie y con un Estado absolutamente ausente que promovió una de los peores desigualdades en términos de competencia". "Destruyeron la industria del calzado y la textil, y no les importa", denunció., prometió el precandidato por el Frente de Todos.Consultado al precandidato a presidente qué opinión le merece el fallo judicial por el cual se acotaron los límites para las pulverizaciones en las zonas cercanas a escuelas rurales, éste aclaró:, porque nadie quiere terminar contaminado por el uso de agrotóxicos, ni los que consumen esos productos agrícolas ni los que están en las inmediaciones donde se desarrollan las plantaciones y se tiran agrotóxicos".El precandidato del Frente de Todos bregó por ser"Hay que buscar el punto intermedio y cuidar ambas cosas, que la producción se pueda hacer y sea en las condiciones de seguridad para los que están cerca"."El espíritu del fallo judicial es muy loable y compartido por todas. Pero desmedido la decisión final porque excluye a muchas zonas productivas que pueden ser utilizadas", diferenció, al marcar la búsqueda por "un punto intermedio, garantizar y preservar la salud de la gente antes que nada.Sin embargo, recalcó: