Alberto Fernández: "Siempre entendí la política como un acto de servicio"

Sus afectos

Su pasión por la música

Su amigo más fiel

Sobre el rol de Entre Ríos

El precandidato a presidente de la Nación por el Frente de Todos, Alberto Fernández, diálogo cony remarcó la importancia de revalorizar el servicio social de los clubes de barrio. También se refirió al apoyo de sus afectos y al acompañamiento de su amigo más fiel, su perro Dylan. También destacó su pasión por la música y al regresar al plano de la política, valoró el rol de Entre Ríos para la producción argentina."Milito en política desde que tengo 14 años, en el Colegio Secundario. Siempre entendí la política como un acto de servicio. Ahora me dice que tengo que ser candidato a Presidente. Lo tomo con la misma pasión, ganas y compromiso que cuando tenía 14 años", expresó.Sobre el fútbol, manifestó que "a mi Argentinos Juniors lo abracé desde chico. Si fuera por herencia debería haber sido de Boca". "Quiero mucho al deporte y a los clubes de barrio que es algo que Macri ha desatendido mucho. Macri no es consciente de lo importante que es un club de barrio", aseveró.Autor de varios libros sobre política y derecho penal, Fernández comentó que "es el interés que me despierta un tema y me lleva a investigarlos y escribirlos". En ese sentido comentó que avanza, con la ayuda de algunos profesores, "en el famoso libro sobre la Justicia que planeo terminar antes de las elecciones, pero no depende solo de mi sino también de quienes escriben sus partes"."En épocas de campaña, los afectos son muy importantes y hay que cuidarlos, quienes te ayudan y te acompañan, el amor de tu pareja, de tu hijo, de tus hermanos", destacó."Perdí a mi madre a comienzos de año, pero su amor siempre me acompañó en todos los momentos de mi vida política", comentó en relación al fallecimiento de su madre,"Son canales de contención, como el afecto y cariño de los amigos, de la política, de la universidad, de la música, a los que nunca he renunciado. He hecho un culto de los vínculos personales", destacó.Antes de recibirse de abogado, el precandidato a presidente hizo sus primeros acordes de la mano de cantante Litto Nebbia, a quien considera un amigo hasta el día de hoy."Cuando era chico disfrutaba mucho de escribir y después conocí la música, ahí comencé a mezclar y compuse mucho.. disfruto de eso también", se confesó.El precandidato a la Casa Rosada comentó que continúa "tocando la guitarra siembre, cantando y escribiendo siempre. "Son recreos que me tomo pero admito que en campaña es más difícil", acotó al respecto."Algunos ven en Dylan a mi jefe de campaña", bromeó en relación al collie "nacional y popular" del candidato a presidente que días pasados fue furor en las redes después de haber tenido cuatro crías, tres claras y una oscura."Dylan está bien, él también es un compañero extraordinario, lo quiero mucho. Lo tengo desde que tiene 45 días y ya tiene tres años y medio. Disfruto mucho de su compañía y es un momento placentero el sacarlo a pasear", destacó, al tiempo que reveló: "Me preocupa que me pidan fotos con él y no conmigo".Fue en ese sentido que comentó: "Se me va a complicar mucho si me piden que sea jefe de Gabinete".El precandidato a presidente por el Frente de Todos aseguró que mantiene "entusiasmado, contento, con mucha garra y ganas, convencido que podemos hacer otra cosa en Argentina, que podemos empezar cuatro años de gloria para los argentinos, que de una vez por todas sea el arranque de la Argentina y muy contento de que la vida, la historia y la política me hayan puesto en este lugar"."Entre Ríos es una provincia muy importante, es parte de la Región Centro junto a Santa Fe y Córdoba son determinantes para la producción argentina y por lo tanto hay que prestarle mucha atención. Entre Ríos tiene un rol muy importante que cumplir", destacó en relación a su vinculación con dirigentes de la política entrerriana.