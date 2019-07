Servicio de colectivos: Fiscalía municipal evalúa medidas a tomar

Paraná Preocupación en la Asamblea Ciudadana por la crisis del servicio de colectivos

En una nota elevada al Concejo Deliberante de Paraná, el Fiscal Municipal, Francisco Avero, informó al cuerpo que se encuentran bajo análisis de la repartición a su cargo las medidas a adoptar con la prestataria del transporte urbano de pasajeros en colectivos, "Buses Paraná", ante el incumplimiento por parte de la concesionaria de la normal prestación del servicio.Al respecto afirma que "a la fecha de esta elevación, se encuentran bajo análisis las medidas a adoptar... con fundamento en las irregularidades descriptas", mencionando que "no se descarta la interposición de medidas cautelares, hasta incluso la aplicación de la caducidad del contrato" de concesión.Entre esas causales de caducidad figuran la prestación deficiente o incompleta de manera reiterada de los servicios por causas imputables al concesionario y que no se regularicen después de haber sido intimados formalmente o, cuando se suspendan los mismos de manera reiterada sin causa justificada y/o con causa directamente imputables al concesionario.El citado funcionario había sido invitado formalmente por la Presidencia del Concejo Deliberante a participar de la sesión que este jueves celebró el cuerpo legislativo, para que informara sobre las medidas legales y judiciales tomadas desde el Departamento Ejecutivo, para la tutela efectiva de los derechos y obligaciones consagrados en la ordenanza y el Pliego del Transporte Urbano, en protección del interés municipal y de los vecinos, atento a la constante problemática en la prestación del servicio que, en esta oportunidad presentó cinco días consecutivos de retención, agravada por la noticia del proceso preventivo de crisis planteado por "Buses Paraná" y la solicitud de quiebra de la empresa "ERSA".Avero, mediante nota elevada a la presidenta del Concejo Deliberante, Josefina Etienot, manifestó la imposibilidad de concurrir al plenario por "razones de salud", no obstante lo cual y a través del secretario Legal y Técnico municipal, a cargo interinamente de la Fiscalía, Walter Rolandelli, hizo llegar un expediente donde constan las medidas "que se están tomando desde el órgano de aplicación (Secretaría de Servicios Públicos) en relación al incumplimiento del servicio público de colectivos", como autoridad de aplicación en materia de transporte urbano.En el mismo figuran notificaciones e intimaciones a las empresas concesionarias, que se remontan al mes de febrero pasado, sobre menor cantidad de móviles en la prestación del servicio (18-02-19); regularización en su prestación (19-02-19); restablecimiento del servicio (01-04-19); el reintegro al mismo de unidades retiradas modelo 2018 (15-0419); sobre retenciones que realizara "UTA" (14-06-19); restablecimiento del servicio (05-07-19); retiro de unidades (10-07-19); falta de prestación de servicios durante los días 12, 13, 14 y 15 de julio en curso (15-07-19); aclaración sobre pedido de altas y bajas de unidades (19-07-19); informe de la Dirección de Monitoreo y Control por unidades que se visualizan en Santa Fe (19-07-19); retiro de nueve unidades de la empresa de transporte "Mariano Moreno" (19-07-19); falta de visualización del servicio nocturno y la notificación de que el mismo debe continuar.El fiscal Avero puntualiza en su presentación que las actuaciones citadas previamente fueron remitidas a evaluación del área Legal y Técnica sobre las posibles sanciones, por fuera de las elevadas a los Juzgados de Faltas.