Preocupación en la Asamblea Ciudadana por la crisis del servicio de colectivos

Los integrantes de la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná manifestaron su preocupación por la crisis que atraviesa el servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad. Lo hicieron este jueves en el Espacio Voz Ciudadana que ofreció el Concejo Deliberante en la sesión que trató que pedido de Buses Paraná para elevar el costo del boleto.Julio "Corcho" Soñez al argumentó al calificar la situación de "inconcebible" por tratarse de "un derecho a un servicio público".El integrante de la Asamblea comentó que "expusimos el profundo estado de crisis y rotundo fracaso de este sistema de transporte urbano de pasajeros en la ciudad"."Fueron cinco días sin servicio, algo inédito en la ciudad, que no se vio agravado por el receso escolar y universitario, además de mediar la conciliación obligatoria", apuntó el vecinalista, al agregar que "peligra el trabajo de 100 empleados de la empresa de colectivos".Por su parte, Alicia Glausser, referente de la entidad vecinal, apuntó a "los 10 concejales que votaron este sistema de concesión y de pliego"."Que hagan algo en estos cinco meses que les quedan, porque son ellos los que fracasaron, junto el intendente de la ciudad. Fue un fracaso el haber llevado a la ciudadanía a esta situación con el transporte", denunció Glausser.La vecinalista instó a los concejales a "que intercedan para que no se aumente el boleto, y que se vuelva al sistema de líneas y recorridos como estaba porque ahora hay colectivos cada 50 minutos, sacaron unidades de todas las líneas, y se corre el riesgo de las cesantías de los trabajadores"."En el SITU no tenemos participación porque por decisión del Ejecutivo municipal, los ciudadanos quedamos afuera. Y ahora, desde el sindicato también se retiraron, con lo cual, el SITU, ahora, prácticamente no tiene sentido", denunció Sergio Martinoni.