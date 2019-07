Falta de mérito para la ex presidenta en un tramo de la causa de los cuadernos

Así lo dispuso la sala I del Tribunal, que en paralelo le ordenó al juez federal Claudio Bonadio profundizar la investigación y realizar una nueva pericia.



En primera instancia, Bonadio había procesado a la ex mandataria por presunta defraudación y cohecho pasivo, en el marco de la investigación que surgió como desprendimiento de la causa de los cuadernos que escribió Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta.



Ahora, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi evaluaron en su fallo que "ninguna de las pruebas allí reunidas tiene incidencia en los hechos".



Para los jueces, es necesaria una pericia hecha en unidades de transporte para demostrar que se adulteraban los trayectos recorridos para acceder a los subsidios al gasoil, pues eso "constituye un importante límite para avanzar en la dilucidación de los hechos del presente sumario".

"Se impone la necesidad de llevar a cabo un estudio pericial que permita superar las falencias apuntadas, en el que se incluyan todas las variables con incidencia en el cálculo de los subsidios al transporte, así como el referido a la cuota mensual de combustible a precio diferencial", señalaron.



"Es por ello que, una vez que se reúnan todos los factores de las ecuaciones respectivas y sean aunados bajo una lectura integral que las cohesiones con las exigencias propias de un examen pericial, se asistirá a un escenario procesal óptimo para llevar a cabo la evaluación reclamada a la luz de la ley penal", concluyeron.



Junto a la falta de mérito de Cristina Kirchner también se dispuso la misma resolución para el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; los ex secretarios de transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, Antonio Sicaro, Pedro Ochoa Romero y Roque Lapadula, y a distintos empresarios del sector de transporte automotor.



