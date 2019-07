Pichetto: "Argentina no puede volver a un esquema cerrado"

"El desafío del Presidente Macri es la unidad de los argentinos"

"El mundo es abierto, al cual hay que integrarse inteligentemente"

"Argentina no puede volver a un esquema cerrado"

El senador nacional y precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, definió el cónclave de este miércoles como "un momento muy emotivo con la presencia de dirigentes de Santa Fe y Entre Ríos y mucha gente amiga que se acercó a escuchar al Presidente"."Está en marcha una propuesta muy coherente, muy consistente que plantea el futuro de los argentinos, que hay que continuar con este camino, hay que crecer en el empleo.", puso relevancia, en diálogo conPichetto, en el mismo sentido puso relevancia con que ese "fue uno de los factores que me llevó, además de coincidir en una visión del país y del futuro, de que Argentina no puede volverá un esquema cerrado a tratar de parecerse o de relacionarse con países como Venezuela o Cuba.Me parece que el camino que ha fijado el Presidente es el correcto".Respecto del acuerdo con la comunidad europea, Pichetto aseveró a: "Los productores agropecuarios de ganadería, de soja, de maíz, podrán ingresar al mercado europeo que es el 25 % del PBI mundial. Como será de importante el acuerdo que los productores franceses están en pie de guerra con el Presidente Macron porque no quieren que ingrese la producción argentina, que es de calidad, es muy competitiva e indudablemente va a ganar un mercado muy fuerte"., ha ampliado el plazo para pagar las retenciones a 90 días, y eso favorece la citricultura, el arroz, que son productos de las economías regionales de Entre Ríos".Para Pichetto,, pero es imposible plantear una economía argentina cerrada, ya que si sería así no permitiría el crecimiento, la generación de dólares, que los exportadores puedan colocar la producción agropecuaria en el mundo".