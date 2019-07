Avanza la pavimentación de un tramo de la Ruta 51 con fondos provinciales

Detalles de la obra

La Provincia informó que ejecuta con fondos propios, la obra básica, pavimentación y puentes de la ruta 51, uniendo las localidades de Larroque, Irazusta y Parera, en el centro del departamento Gualeguaychú.Al respecto, la titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Benítez, detalló que "la obra avanza en cuatro frentes de trabajo dentro de los dos sub tramos que comprenden la obra. Por una parte, continúan las tareas de construcción de pavimento rígido en lo que concierne a la conexión del ejido urbano de Larroque con la Ruta 51; en tanto que en la zona de Irazusta se está trabajando en la construcción de la base y sub base calcárea".En referencia al subtramo Irazusta-Parera, la funcionaria explicó que "se llevan adelante trabajos de limpieza y ensanche hacia la zona de Parera para iniciar la conformación de terraplenes y bases de asiento y en cercanías a esta última, se trabaja con la construcción de alcantarilla, terraplenes y sub base calcárea".Cabe señalar, que la futura vía de comunicación pavimentada, que cuenta con un avance superior al 36 por ciento, es de vital importancia para el desarrollo de la zona, ya que mejorará la comunicación entre las localidades involucradas, potenciará la variada producción e incentivará el turismo en el sur entrerriano.Se contempla la pavimentación de la ruta provincial Nº 51, entre las localidades de Larroque y Estación Parera, pertenecientes al departamento de Gualeguaychú. Dicho tramo de la ruta provincia, se subdivide en dos sub-tramos. El que corresponde al sub-tramo I se encuentra entre Larroque y Estación Irazusta. La longitud del mismo es de 13.349,90m, previéndose además la construcción del acceso a Estación Irazusta (Villa Eleonora) en una longitud de 2.673 m. El sub-tramo II, se encuentra determinado entre Estación Irazusta y Estación Parera, con una longitud de 14.179,12m, previéndose además la construcción de puentes.El propósito de este proyecto consiste en la construcción de perfiles estructurales de calzadas de asfalto de diferentes tipos y dimensiones, de acuerdo a las necesidades de optimización del tramo a ejecutar.Por lo enunciado anteriormente en el sub-tramo I entre la progresiva 441,14 y progresiva 0,00 se plantea una urbanización con la inclusión de cordones cuneta, badenes de hormigón, capas de suelo calcáreo, subrasante de suelo común mejorada con 2 por ciento de cal, contenidas con un terraplén de suelo común y banquinas de suelo natural en ambos lados.Desde la progresiva 10.430,00 y hasta el final del sub-tramo I, la traza de la obra se desarrolla a campo traviesa. Esto se debe a parámetros de optimización y mejoramiento del desarrollo de la ruta provincial Nº 51.Asimismo, cómo complemento de este subtramo I se incorpora la construcción del acceso a Estación Irazusta (Villa Eleonora), en el que se plantean perfiles rurales y urbanos, quedando de esta manera anexada a la obra de la ruta provincial Nº 51.Además, se realizaron los estudios hidráulicos de todo el trayecto. Y se determina la ejecución de dos puentes de hormigón de 30 metros de longitud cada uno sobre los cauces de los arroyos Las Toscas y Gualeyán, respectivamente.Conjuntamente se reemplazan alcantarillas transversales y laterales existentes; por alcantarillas de hormigón armado, de dimensiones variables acorde a las necesidades hidráulicas de la zona, en ambos subtramos.Asimismo, se prevé la señalización horizontal y vertical de todo el trayecto, dentro de las normas de seguridad vial, y además la colocación de un sistema de seguridad ferroviario, como así también la construcción e calzadas de hormigón en las intersecciones de acceso a Estación Irazusta con las vías férreas del ramal Larroque-Estación Parera pertenecientes al sub tramo I y en final del sub tramo II.