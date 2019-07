El gobierno nacional niega que haya una "epidemia" de gripe A

Paraná Confirmaron un caso de gripe A en Paraná y esperan un pico de la enfermedad

El secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, negó hoy que haya una epidemia de Gripe A, mientras admitió que "el virus está circulando", aunque "menos que el año pasado".El funcionario afirmó que el virus H1N1 "está circulando como circula habitualmente en esta época del año", pero alertó sobre "cierto relajamiento" en la vacunación de dos grupos de riesgo, como "los mayores de 65 años y los chiquitos menores de dos"."De Gripe A no podemos hablar de epidemia. No hay alerta", aseveró Rubinstein en declaraciones a FM Metro, al tiempo que sostuvo que no se registran faltantes de vacunas.El titular de la cartera sanitaria también indicó que se sigue haciendo hincapié tanto en la vacunación de los grupos de riesgo, como en el lavado de las manos con agua y jabón para evitar la propagación de la Gripe A.En las últimas horas, la actriz Inés Estévez expresó en su cuenta de la red social Twitter que tanto ella como sus hijas contrajeron la enfermedad causada por el virus y manifestó su enojo porque no se difunde que "hay una epidemia".El secretario remarcó que se aconseja la vacunación para las personas que integran los grupos de riesgo, además de los que sufren dolencias como "cardiopatías o problemas pulmonares crónicos".Por otro lado, Rubinstein aseguró que "la provisión de vacunas está absolutamente garantizada", aunque admitió algunos inconvenientes con la antimeningocóccica."Es la única de las 20 vacunas provistas que tuvo un problema con la provisión por parte del laboratorio. Pero no hay faltantes críticos: hemos distribuido 600 mil, vamos a hacerlo con otros 600 mil y después cubrimos la demanda con un millón y medio", aseguró.El secretario de Salud admitió que el año pasado se produjo un "cimbronazo" para la provisión de la vacuna antimeningocóccica a causa de la devaluación, aunque en el caso de 2019 hay un problema de producción por parte del laboratorio.Por último, el funcionario minimizó los cuestionamientos realizados por autoridades sanitarias santafesinas por la falta de vacunas: "Siempre se quejan", se limitó a decir al respecto.