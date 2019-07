Bajas temperaturas: Cómo prevenir la gripe y estar atentos a los síntomas

Paraná Confirmaron un caso de gripe A en Paraná y esperan un pico de la enfermedad

Síntomas de Gripe para estar atentos

Vacunarse, la mejor medida preventiva

Medidas de prevención

Usualmente, los. Al respecto, el Hospital Centenario de Gualeguaychú, difundió una serie de medidas preventivas y los síntomas típicos de las enfermedades respiratorias de invierno, de tipo Influenza.El director del nosocomio, Hugo Gorla, destacó que la gripe es una enfermedad estacional. Asimismo, sostuvo que "".Debe quedar en claro que,a la brevedad:- Fiebre superior a 38 grados,- Tos, estornudos y congestión nasal,- Decaimiento general, que puede manifestar también dolor de cabeza, garganta y musculares,- Somnolencia e irritabilidad,- Diarreas, vómitos y falta de apetito.- Dificultad para respirar o sensación de falta de aire,- Respiración más acelerada,- Dolor en el tórax,- Alteraciones en el color de piel y labios,- Mareos o estados de semi-conciencia y- Empeoramiento repentino de la salud.y contener estas enfermedades, dentro de los parámetros esperables para el otoño e invierno.La inoculación es recomendada, principalmente, para los grupos de mayor riesgo, comprendidosDesde el hospital de Gualeguaychú, recordaron que. Las medidas preventivas más eficaces son:- Tapar con nuestro antebrazo la boca y nariz, ante de toser o estornudar,- Evitar compartir utensilios con personas que padecen Influenza,- No automedicarse y acudir a una consulta de inmediato,- En lo posible, limitar la asistencia a lugares públicos,- Ventilar los espacios cerrados y hogares, habitaciones o áreas de trabajo,- Higienizar las superficies -mesas, sillas, controles remotos, pisos, etc.- con agua, detergente y jabón o lavandina,- Limpiar las manos con alcohol reducido al 70 por ciento o alcohol en gel,- Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de cocinar, luego de usar teléfonos, computadoras o dinero y al manipular desechos.- No fumar en espacios cerrados y evitar hacerlo durante el invierno.-