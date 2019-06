Acuerdo Mercosur-UE: Para el Gobierno, las críticas se deben a "ignorancia"

Política El Mercosur y la Unión Europea logran un histórico acuerdo comercial

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, cruzó hoy al precandidato presidencial Alberto Fernández al argumentar que el referente opositor criticó el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur por "ignorancia".El acuerdo comercial fue sellado este viernes luego de que ambos bloques consiguieran cerrar las negociaciones abiertas en 1999, en un momento de tensiones comerciales mundiales y cuando en Japón tiene lugar la Cumbre de Líderes del G20.Frente a la celebración del Gobierno por el acontecimiento, Alberto Fernández, sostuvo: "No queda claro cuáles serían los beneficios concretos para nuestro país. Pero sí queda claro cuáles serían los perjuicios para nuestra industria y el trabajo argentino"."Un acuerdo así no genera nada para festejar, sino muchos motivos para preocuparnos", alertó el ex jefe de Gabinete en publicaciones de redes sociales.Sica, por su parte, aseguró que ese tipo de críticas "forma parte de la ignorancia".El funcionario sostuvo que el acuerdo se trata de "un hecho histórico", mientras afirmó que le brindará "beneficios de comercio" a la Argentina.En declaraciones televisivas, insistió en que los cuestionamientos se deben a "falta de conocimiento" y apuntó: "Estamos trabajando en función del bien común".Según pronosticó, tendrá "mucho impacto a nivel nivel regional" y destacó que tendrán beneficios las "provincias que producen vinos".Además, Sica analizó que el país estaba "de espaldas al mundo" y resaltó que la administración de Mauricio Macri está "normalizando el funcionamiento".Finalmente, también remarcó que el acuerdo "generará más ingresos al país" y evaluó que es "equilibrado", dado que afirmó que "se han contemplado los intereses" de todos los firmantes."Ayuda a las asimetrías que puedan tener nuestros países", consideró.