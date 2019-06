Confederación Vecinalista: "La gente tiene la oportunidad de elegir su futuro"

El Partido Provincial Confederación Vecinalista realizó el cierre de campaña y pidió "no votar en blanco".



El candidato a gobernador, Lino Sapetti, expresó a Elonce TV que "estoy decepcionado, amargado, triste, viendo la cantidad de necesidades que padece la gente. Pedimos a aquellos que votaron en blanco o no votaron que nos acompañen porque el precio de desatenderse de la política es que te gobiernen los peores".



"La gente tiene la llave para permitir a un candidato que diseñe en los próximos cuatro años su futuro. Pedimos que piensen por cinco minutos y definan su futuro", agregó.



Comentó que "Graciela Brafa me acompaña como candidata a intendenta de Paraná. Somos todo gente común, ninguno ha tenido un cargo político, somos vecinos". Elonce.com