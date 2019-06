Paraná: tres candidatos a intendentes expusieron sus propuestas

"Queremos optimizar los servicios"

Este lunes estuvieron enprograma emitido por, tres candidatos a intendentes, los que dieron a conocer sus propuestas para gobernar a la ciudad., expresó que "la última semana es la más intensa.".Asimismo, resaltó que "ser intendente es una responsabilidad. Estamos en una etapa de la vida donde con el gobernador lo hablamos muy bien antes de las PASO."."Tenemos un equipo preparado, responsable, trabajando codo a codo de manera sinérgica porque estamos convencidos de que vamos a hacer con la municipalidad y desde la provincia una gestión que va a permitir poner a Paraná como capital orgullosa de todos los entrerrianos", dijo.Sobre su primera medida como intendente, remarcó que "Nos queda la etapa de trabajar en comunidad para que los chicos que van recuperándose tengan una expectativa para salir adelante".Tenemos que trabajar activamente porque no se puede resolver el tema del trabajo con un contrato precario en la administración pública", resaltó.Indicó que "hemos tenido reuniones con empresas del Parque Industrial. Estuvimos con el gobernador y pensamos en la ampliación, ya estamos trabajando en ese sentido. Vamos a trabajar mucho en el cuidado del medio ambiente, trabajaremos con la planta de tratamiento de líquidos industriales, que es una gran demanda".Sobre el transporte urbano de pasajeros, opinó que "No se puede resolver el tema del tránsito en dos años, va a llevar mucho tiempo y hay que educar en lo vial".Además, expresó que "confiamos en la descentralización de los servicios que sean susceptibles de descentralizar, lo venimos hablando con las comisiones vecinales. Es para que sean más eficientes."."Lo primero que haré si gano las elecciones es pedirle una audiencia al intendente actual para poder ir y hablar, ver qué nos pone a disposición para llevar adelante un proceso de transición. Queremos conocer con exactitud la situación financiera de la municipalidad. Son seis meses donde prepararemos nuestro gobierno pero acompañaremos el proceso para no tener algún tipo de sorpresas", agregó.Y finalizó: ""., en diálogo con, afirmó: "la política es convencer, no vencer". Dijo que en estos días que quedan antes de las elecciones, "se puede charlar con la gente, hablarles de las propuestas, rendir cuentas de lo que hemos hecho. Es el diálogo que hemos priorizado en la campaña. No verán muchas propagandas nuestras, porque hemos priorizado esto de la campaña limpia; hemos priorizado el diálogo con el vecino".Las demandas tienen que ver mucho con lo laboral y esto tiene que ver con nuestras acciones y como trabajamos desde el Estado, junto al parque frutihortícola, junto a Parque Industrial, al Parque Tecnológico y al turismo, que son los cuatro enclaves que tiene la ciudad, para generar fuentes de trabajo", resaltó.Asimismo, dijo, al ser consultado respecto a porqué se presenta a la reelección: "".Agregó que "si bien estamos otorgando lotes en el parque Industrial, estamos haciendo comodatos para los horticultores".Expresó en tanto que "el Estado puede dar créditos para los pequeños empresarios, lago que en la plaza no hay".El intendente aseveró también que "creo que ahí hay mucho para avanzar".Planteó que en un próximo mandato, en caso de ser reelegido propiciará "ir hacia otro esquema administrativo. Hoy, todo pasa por el intendente, creemos en la creación de sociedades del estado y sociedades mixtas con participación pública y privada, para descentralizar. La descentralización hoy no es tanto física sino conectividad y fundamentalmente es métodos de gestión".Varisco manifestó que "todo lo que hay en la ciudad lo hace la municipalidad, salvo los dos accesos, que son dos grandes obras. Este período ha sido un gran quiebre respecto a que si vamos para atrás, lo único que se hizo es el Túnel y avenida Ramírez. En esta gestión se terminó el Acceso Norte que estaba parado, y se hizo prácticamente todo el sur".. El impacto de personal es sólo del 55 % del presupuesto y que no sobran empleados. Este es un municipio puede ser eficiente y falta mucho para hacer".Para el intendente actual "hay cosas que se deben hacer en conjunto pero lamentablemente el tiempo electoral ha puesto nerviosos a mucha gente. La verdad es que no hay que pensar sólo en Concordia. Este modelo ha dejado a Concordia como la ciudad más pobre del país. Por el otro lado, cuando se hacen propuestas en Paraná, de parte de quienes han integrado este gobierno provincial que lleva quince años, habría que preguntarse por qué no lo hicieron años. La política tiene mucho que ver con el pensar, razonar, tener proyectos estratégicos, pero fundamentalmente con actuar todos los días". ,"Hoy, el municipio bien administrado, tiene excedentes. Los recursos que tenemos de manera instantánea en distintas cuentas, son 630 millones de pesos, es decir que el municipio tiene una gran solidez, financiera y económica. Ese es nuestro colchón anticrisis. Cualquier problema nos va a encontrar bien parados, a mi o a la gestión que sea. Esto es lo que hemos hecho hasta hoy. Sí creo que la celeridad y la eficiencia pasa por un nuevo método de gestión y nueva gente", destacó.Resaltó queHay mucho para hacer para terminar la transformación de la ciudad".El domingo, en caso de ser reelecto, conjeturó: ""., resaltó aen esta última semana hemos podido conversar con distintos sectores de la ciudad, y hemos podido exponer nuestras propuestas, que es lo más interesante que tiene la campaña electoral que cada candidato a intendente diga con claridad lo que va a hacer, que no se echen la culpa al gobierno nacional o al gobierno provincial, que se hagan cargo de los problemas y que lo resuelvan".. Esto requiere ni más ni menos, que decisión política. La reparación de la plaza que comenzó con un presupuesto de 240 millones de pesos, va a terminar con 500 millones de pesos y el colector cloacal sudeste va a terminar saliéndole a la ciudad 240 millones de pesos", resaltó.Dependemos de nosotros mismos hay que tener decisión política", aportó."Hay una enorme desesperanza, siempre gobiernan los mismos y cada vez la ciudad está más estancada. Uno mira Santa Fe, Rosario, y es como que nos sacaron varias vueltas. Antes, venían los santafesinos a visitarnos a nosotros, ahora vamos los paranaenses a Santa Fe, porque nuestra ciudad está sucia, está chata, no hay perspectivas", entendió.Direccionar las obras públicas, hacia las obras de saneamiento genera un efecto multiplicador brutal de empleo privado a través de la construcción".Al dar cuenta sobre la aplicación web para controla la gestión municipal de obras, precisó que "permitirá no sólo decirle al Estado propuestas, sino que el ciudadano podrá geolocalizarse, saber que el reclamo tiene un número, que está en tal área y que determinado día te lo van a arreglar, no cuesta nada.""En primer lugar hay que dotar de más conectividad en lugares públicos, estamos pensando en 40 espacios concretos que realicen un paraguas de conectividad; y por el otro lado permitiendo al vecino, con una aplicación de gestión municipal que se comunique con el Estado para cualquier situación, como puede ser una propuesta, un problema o una queja", indicó.Para ello cada ciudadano deberá registrarse, también se podrá hacer en forma grupal como ser el presidente de un club. Esto se podrá hacer desde un teléfono inteligente o una PC.Una vez que se presente la inquietud del ciudadano, se envía al área correspondiente y comienza el proceso para dar "trazabilidad" al reclamo. "Esto nos genera mayor nivel de planificación en el trabajo diario y a su vez empezar a tener métricas que hoy no hay en la ciudad, por ejemplo no se sabe cuáles fueron las roturas que hubo la semana pasada".", indicó Haddad. Para remarcar que "hoy tenemos un 147 y podemos hacer un reclamo pero nunca se sabe cuándo lo van a cumplir y al actual Intendente ahora se le ocurrió tener un WhatsApp y está bárbaro pero hace 3 años que se inventó eso. Hoy las ciudades inteligentes funcionan y la internet de las cosas funcionan para mejorarnos la calidad de vida y eso es lo que queremos hacer, entre otras baterías de medidas para llegar a la Municipalidad de Paraná", resaltó.