Bordet y Bahl presentaron "proyecto integral" para Parque industrial de Paraná

El gobernador, Gustavo Bordet, junto al vicegobernador y candidato a intendente de Paraná, Adán Bahl presentaron un "proyecto integral" para el Parque industrial de Paraná. Durante una recorrida por le empresa Petropack, el mandatario entrerriano declaró aque vienen "trabajando para tener una planta de tratamiento de efluentes como hemos hecho en Gualeguaychú y proyectando en Villaguay".Enseguida recordó que "la actividad industrial en Entre Ríos tendrá, a partir del año que viene tasa cero en Ingresos Brutos. Además, se elimina la Ley 4035 que distorsiona las nóminas salariales y el Impuesto de Sellos que grava determinados contratos comerciales"."Con Adán Bahl venimos trabajando en un proyecto integral para darle una redinamización que posibilite tener una previsibilidad para las empresas que trabajan aquí, generar seguridad jurídica para las que se quieran instalar y pensar también en la ampliación del Parque Industrial de Paraná", expresó Bordet. No obstante, resaltó que "el crecimiento de la industria debe ser acompañado por el trabajo articulado que podamos hacer en el futuro entre Provincia y Municipio, además de tener en ese lapso un cambio de las variables macroeconómicas que hagan que se puedan desarrollar inversiones con créditos a tasas normales y no al 73 por ciento como existen ahora. Además debe haber estabilidad económica y financiera que haga posible el desarrollo del proceso industrial".Bordet enfatizó: 2Ratificamos el compromiso de trabajar fuertemente en el desarrollo industrial de Paraná. La industria es gran generador de empleo y desarrollo económico para la provincia" y reclamó que la Nación "quite las retenciones a las exportaciones industriales, porque generan pérdida de competitividad".Por su parte, el vicegobernador y candidato a intendente, Adán Bahl señaló que "visitamos el Parque y distintas industrias hace unas semanas. Escuchamos necesidades de obras, servicios y trámites que son trabas que se deben a superar. Nos pusimos a pensar soluciones, que deben ser rápidas".En declaraciones aremarcó que "la única manera de crecer es abriendo canales de diálogo y trabajando codo a codo con quienes generan puestos de trabajo. La mejor manera de salir adelante en Paraná es apuntalando el trabajo genuino, sustentable e innovador. Queremos hacerlo con empresarios, trabajadores y jóvenes emprendedores"."Parte de las soluciones daremos en los meses que restan de esta gestión provincial y a la mayoría las implementaremos en conjunto desde la municipalidad con el gobierno provincial" después de 10 de diciembre, señaló Bahl.Acotó que "tenemos a punto de adjudicar la pavimentar la calle 874 que es una arteria del parque imprescindible para resolver cuestiones operativas y de seguridad"."Uno de los compromisos asumidos con el gobernador es llevar adelante la obra de continuación de Avenida Circunvalación entre Almafuerte y Jorge Newbery. Servirá para la refuncionalización del tránsito", añadió.Asimismo, hizo hincapié en la idea de "conformar un ente tripartito con industriales, el municipio y la provincia para buscar soluciones rápidas a muchas de las demandas que hoy son muy difíciles de gestionar en la municipalidad".Por su parte, la empresaria Noemí Gasparín, expresó que "los empleados y los empresarios estamos muy contentos y agradecidos porque terminar esta calle (la 874) de aproximadamente 300 metros de tierra hasta llegar a Avenida Almafuerte es importante porque destrabaríamos Salellas que en ciertos horarios es muy complicado y aseguraría que todos los camiones que circulan por el parque puedan salir por allí, además de tranquilizar el ingreso y egreso de trabajadores. Es un placer escuchar el resto de los anuncios que se han hecho".