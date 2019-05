Fumigaciones: "Es necesario reglamentar una ley acorde", afirmó Castrillón

El Superior Tribunal de Justicia recibió esta mañana a productores agropecuarios que se manifestaron frente a los Tribunales y pidieron ser atendidos para expresar su disconformidad con el fallo judicial que fija límites en la utilización de agroquímicos.En la audiencia estuvieron el presidente del Cuerpo, Emilio Castrillón y los vocales Bernardo Salduna, Miguel Giorgio y Martín Carbonell.Tras escuchar los testimonios brindados por 10 productores, Castrillón destacó la independencia del Poder Judicial y sentenció estar a "favor de la producción y de la vida", por lo que resaltó que es necesario reglamentar una ley acorde para brindar seguridad en la vida de las personas".Asimismo dijo que "la defensa de la vida es un precepto constitucional que tenemos que resguardar, respetar y cumplir". Castrillón agregó: "Es nuestra preocupación y queremos encontrar una solución, pero no es responsabilidad del Poder Judicial".En ese sentido habló de la necesidad de acreditar con estudios científicos que los productos que se utilizan para fumigar no producen daños a la salud, lo cual hoy no está acreditado.Por otra parte, bregó para encontrar una solución al tema entre todos, entendiendo que el Poder Ejecutivo y el Legislativo tienen la facultad de reglamentar y legislar sobre las normas regulatorias.