Política

Comienza este martes

Martes 21 de Mayo de 2019

Garavano negó que el juicio sea una "persecución" contra Cristina Fernández

El ministro de Justicia le respondió a la ex presidenta que dijo que el juicio era una persecución en su contra. "No, no es así, ella está enfrentando un proceso y está en una etapa de defensa", afirmó Garavano.