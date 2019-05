Urribarri con Cristina: "Este encuentro constituyó un gran paso hacia la unidad"

El ex gobernador Sergio Urribarri participó este martes de la reunión de la Comisión Directiva y de la Mesa de Acción Política del Partido Justicialista (PJ) que se desarrolló en el histórico edificio de calle Matheu, en la ciudad de Buenos Aires. El cónclave contó con la presencia de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner."Tuvimos una importante jornada en la sede del PJ junto a Cristina, quien se expresó durante casi media hora y una vez más demostró su lucidez y su calidad de estadista para trazar un panorama de la dura realidad de nuestro país", contó el actual presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.Urribarri comentó que la ex presidenta hizo mención a la constitución de un frente y volvió a referirse al objetivo de establecer un contrato social en la Argentina. "Ese contrato social necesita no solo de los partidos políticos, sino de todos los sectores de la sociedad", acotó."En síntesis, se habló de crear las herramientas que permitan cambiar la identidad de Estado para pocos por la de Estado para todos, con inclusión, libertad, igualdad", expuso el ex gobernador, que luego del cónclave fue parte de la conferencia de prensa que encabezó el presidente del PJ, José Luis Gioja."Esta reunión constituyó un gran paso en el camino hacia la unidad y a la construcción de un frente opositor para derrotar en las urnas al gobierno de Mauricio Macri, que tanto daño le está haciendo a la Argentina", concluyó Urribarri.