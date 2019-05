Cerraron los comicios en Córdoba: Schiaretti se impondría por amplia ventaja

Al cierre de la elección en Córdoba se espera una victoria contundente de Juan Schiaretti, líder de la alianza que encabeza el peronismo y quien sería Gobernador por tercera vez no consecutiva. La brecha con el segundo, según se proyecta, sería de las más importantes desde el regreso de la democracia. Sus principales rivales son los socios divididos de Cambiemos, Mario Negri y Ramón Mestre. Mañana, seguramente, empezará a verse el impacto en el escenario nacional más allá de las especulaciones, que ya comenzaron.En la elección de intendente de la ciudad de Córdoba - además se eligen autoridades en otras 242 ciudades- habría "efecto arrastre" por la disputa por escrito Boleta Única de Sufragio (BUS), donde el casillero correspondiente a la lista completa lleva la foto del postulante a Gobernador y si hay dos marcas, se anula la del segundo tramo.Schiaretti hoy, al votar, marcó la cancha indirectamente tanto a sus compañeros de Alternativa Federal como a los "visitantes" del gobierno nacional que llegaron a Córdoba para acompañar a Negri. "Los de afuera son de palo", repitió y, así buscó "provincializar" la elección.Aunque las "chicanas" entre los competidores siguieron durante la jornada, los tres principales coincidieron en que la votación no es un "termómetro" nacional. En 2015, en Córdoba hubo triunfos para todos los gustos, en las PASO ganó José Manuel de la Sota; en las municipales Mestre; en las provinciales, Schiaretti y en las nacionales, Mauricio Macri.Negri, al votar, se quejó de una campaña "anestesiada" y también antes Mestre la había descripto como gris por la falta de debate. Schiaretti no solo rechazó debatir con sus competidores sino que no dio entrevistas periodísticas y sus declaraciones se limitaron a las realizadas "de pasada" al final de un acto.Hoy también se renuevan los 70 legisladores de la Unicameral, por lo que el comicio es determinante para conocer cómo quedará compuesta; hoy el oficialismo local tiene mayoría con 40 representantes.Al escrutinio de la Justicia electoral, se le sumará otro de dos organizaciones activistas por los datos abiertos, Open Data y Desarrollo Digital harán un escrutinio colaborativo a partir de las actas de los fiscales de todas las fuerzas, menos las del oficialismo de "Hacemos por Córdoba".