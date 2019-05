Una mujer ciega de 34 años pudo votar "en secreto" por primera vez

Daniela Hidalgo tiene 34 años, es salteña pero hace tres años que vive en Córdoba. Llegó a La Ciudad para terminar sus estudios en psicología, y está cursando sus últimas materias.Este domingo no era uno cualquiera para ella. Por primera vez, Daniela pudo emitir su voto de forma totalmente secreta gracias a las Boletas Únicas de Sufragio (BUS) escritas en sistema Braille, disponibles en cada escuela de la provincia.

Todas las veces anteriores que la joven tuvo que acudir a las urnas, lo hizo acompañada de una persona de su confianza, ya que no tenía a disposición boletas en Braille. Por tanto, el voto no era completamente secreto. Con mucha emoción, compartió su felicidad por marcar la historia de su vida como votante aquí, en una escuela de Córdoba."Viví la experiencia con mucha alegría y de forma muy positiva porque realmente es un avance que podamos votar solas las personas ciegas. Al comienzo costó un poco porque no sabía cómo era, pero con la ayuda de la fiscal que me explicó algunas cosas, pude hacerlo", contó Daniela a"Esta es la primera vez que voto en braille. Intenté una vez hacerlo con el voto electrónico. En esa oportunidad me proporcionaron unos auriculares y yo iba escuchando todas las listas y candidatos, pero lo cierto es que era demasiada información y no pude entenderlo, así que termine haciéndolo como lo hacía siempre que fue entrando al cuarto oscuro con una persona de confianza", recordó."Que haya disponibilidad de las boletas en sistema Braille me parece un gran avance, porque en cosas como estas se ve de verdad la inclusión de la personas con discapacidad", cerró.