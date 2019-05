La Multisectorial se movilizó en Paraná durante la jornada nacional de protesta

Sin actividad bancaria

La Multisectorial de los Trabajadores se moviliza por las calles de Paraná, en adhesión al paro nacional convocado por el Frente Sindical para el Modelo Nacional y las CTA. La columna se dirigió a la Municipalidad de Paraná, y luego a Casa de Gobierno, donde se leyó un documento consensuado entre las organizaciones sindicales y movimientos sociales.En la oportunidad, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, ante, se mostró "contento por la masividad y lo heterogéneo de la movilización"."La Multisectorial está definitivamente organizada para seguir transitando las calles, la única forma para parar este modelo económico y porque está demostrado que lo vamos a hacer", remarcó."La adhesión al paro demuestra que, a pesar que muchos dirigentes decidieron no pelear, el acatamiento de los trabajadores fue muy grande, lo que nos da la fuerza y la esperanza de cambiar todo", insistió el dirigente.Por su parte, desde Agmer Paraná, Claudio Puntel, justificó: "Desde que fue lanzado este paro nacional, sabíamos que teníamos que estar para enfrentar el ajuste, para ponerle un paro a la inflación que nos viene comiendo el salario en este proceso inflacionario galopante"."El sector docente acaba de cerrar una discusión salarial pero no hay acuerdo que pueda sustentarse en este contexto", apuntó."El acatamiento al paro es muy alto en Paraná", confirmó a, el delegado de la Asociación Bancaria del Banco Nación de Paraná, Eduardo Enrique.Según comentó, en la sede local de Banco Nación, "la medida tuvo una efectividad de casi el 100% y los tres empleados que están trabajando son chicos que no están confirmados y no los quisimos arriesgar"."Además de no haber personal, la actividad es prácticamente nula, incluso en las entidades privadas porque la mayoría están cerradas", ratificó.La secretaria General de la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS), Alejandra Levrand, en tanto, justificó la adhesión a la jornada de protesta, "en contra del ajuste de las medidas nacionales que cada día repercuten en el bolsillo de los trabajadores".Respecto de la adhesión de los municipales a la huelga nacional, refirió que, "el intendente decretó, de forma unilateral, un 10% de aumento, el que si bien no rechazamos está muy lejos de la perspectivas y necesidades que tenemos los trabajadores"."Es tiempo de la unidad de los trabajadores, en contra de un modelo que realmente ha ido en contra de la clase trabajadora", remarcó.registró que fue poca la cantidad de pesados estacionados a la vera de la ruta en el ingreso al Túnel Subfluvial. Para el resto de la jornada, estaba prevista una asamblea junto a representantes de CTA, CGT y movimientos sociales. Luego, habrá una volanteada. La medida se replica en Victoria, Ceibas, Colón, Concordia y Chajarí.