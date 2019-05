Camioneros paran en varios puntos de la provincia: Hacen asambleas y volanteadas

Sobre la protesta en Concordia

En el ingreso al Túnel Subfluvial, camioneros permanecen apostados a la vera de la ruta, en adhesión a la medida de fuerza convocada por el Frente Sindical para el Modelo Nacional y las CTA."El Frente Sindical viene manifestando la pérdida de puestos laborales, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, la necesidad de un giro en la economía del país, porque día a día las cosas se complican más y el gobierno nacional no termina de entender el problema que tenemos", argumentó a, el secretario general de Camioneros, Jorge Ávalos."Esta es la única herramienta que tenemos, hasta que este gobierno entienda o hasta que lleguen las elecciones y podamos sacarlos con los votos", subrayó el sindicalista.Según registró, fue poca la cantidad de camioneros parados en el ingreso al viaducto interprovincial. Para el resto de la jornada, estaba prevista una asamblea junto a representantes de CTA, CGT y movimientos sociales. Además de una volanteada.La medida se replica en Victoria, Ceibas, Colón, Concordia y Chajarí."Hay un parate en la actividad del transporte, la que ha caído en un 40% en todo el país debido a que el sector también depende del consumo interno que generan los trabajadores, desde los materiales para la construcción y combustible, hasta los alimentos. Bajó todo y eso genera poco tránsito, además de la difusión que se hizo de la medida de fuerza a nivel nacional", refirió Ávalos en relación a la escasa presencia de pesados a la vera de la ruta."Hay camioneros que antes hacían hasta 13.000 kilómetros, hoy hacen 7.000 kilómetros. Pasan muchos días parados y eso genera complicaciones en el salario", remarcó, al tiempo que comentó: "Los dadores de carga están preocupados porque no hay consumo y eso se refleja todos los días, desde el que genera la materia hasta los que la distribuimos".El Sindicato de Camioneros también realiza una protesta en la Ruta Nacional 14, más precisamente en el ingreso a Calabacillas, cerca de la ciudad de Concordia. Una larga fila de camiones entre los que se contaban unos 300 vehículos de carga, se situaba desde anoche, en la banquina del trazado vial.Jorge Barbieri, del Sindicato de Camioneros de Concordia, dijo a Elonce que "la jornada transcurre con normalidad y hay gran acompañamiento de los compañeros camioneros que están afectados por la crisis que nos afecta a todos", afirmó y agregó que "no ha habido problemas y todos colaboran. Además, hay muchos camioneros parados en las estaciones de servicio de la zona porque sabían que comenzaba el paro", resaltó.Asimismo, informó que "estamos entregando volantes en la zona y después, del paro se van a realizar otras medidas de fuerza contra la reforma laboral y todas las políticas de este gobierno, que atacan a trabajador y a todo el pueblo", remarcó Barbieri.