Encendida sesión: "Hablaba del narcotráfico en Córdoba", se excusó Carrió

"Cuando uno no obedece a los hombres está loca"

"Me da vergüenza compartir un recinto y estar sentada con una mujer que se mofa de la tragedia de un argentino"

cuando dijo que "gracias a Dios se murió De la Sota".En su paso por la provincia, donde viajó para apoyar la candidatura de Mario Negri, la socia de Cambiemos pronunció la muy desafortunada expresió n, de la cual tuvo que pedir disculpas -lo hizo por Twitter- ante el claro enojo de la familia de De la Sota.PeroTodavía no habían comenzado las cuestiones de privilegio cuando la diputada Victoria Donda (Somos) hizo mención al episodio ocurrido 24 horas atrás en la provincia mediterránea.Al sentirse aludida, ya que Donda la cuestionó además por estar "durmiendo" en la banca, la diputada de la CC-ARI justificó su ausencia en el recinto días atrás porque estuvo "con certificado médico". "Pero no importa la enfermedad, yo no soy víctima. Tengo la gracia de Dios, como la tenemos todos, vivos y muertos", comenzó.", argumentó Carrió y desató los gritos de la oposición."Cuando me fui de mi casa mi padre dijo 'esta chica es ingobernable'. Así que no tienen que decirlo más, ya lo dijo Aníbal Fernández, lo dijeron todos, lo dijo (Ricardo) Alfonsín. Porque cuando uno no obedece a los hombres está loca", aseveró.La legisladora retomó entonces sobre el homenaje a Alfonsín, para recordar que en junio de 2001, cuando renunció al Comité Nacional de la UCR, ella le dijo al expresidente: "Mire doctor, si usted se saca los corruptos del partido yo me quedo. Si usted los deja a los corruptos yo me tengo que ir, porque no voy a ser mascarón de proa de los que roban en el radicalismo".Interrumpía parada a los gritos la diputada Araceli Ferreyra, cuando Carrió le respondió: "Deje de hablar, si después me puede decir de todo". Y siguió contando la anécdota, en la que, según su relato, Alfonsín le dijo "andá no más hija, ya nos vamos a volver a encontrar"."Este homenaje lo hice en nombre de mi padre y no en nombre mío y es una gracia de Dios que ustedes me acusen. ¿Saben por qué? Porque que ustedes me acusen es mayor gracia que puedo tener. Su acusación me hace llevar unos puntos para el cielo", concluyó.Previamente, el homenaje al expresidente se había desmadrado justamente cuando la líder de la CC-ARI intervino. "A veces me odiaba, a veces me abrazaba, pero finalmente estuvimos todos juntos, con Marcelo (Stubrin), con Jesús (Rodríguez) el día de su muerte. Su mano era lo más tierno que había en la política argentina. Te enternecía? la política ha perdido esa empatía", sostuvo.Fue entonces que reaccionóque, con diferencias o no, también peleó por la democracia, como el señor De la Sota"."Carrió nos puede dar vergüenza, pero nosotros no podemos dejar que se bastardee la política", agregó, para pedirle luegoFuente: Parlamentario.com.