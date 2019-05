"Gracias a Dios murió De la Sota", dijo Carrió y recibió fuertes repudios

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, visitó la provincia de Córdoba para respaldar al candidato a gobernador por Cambiemos, Mario Negri, pero la actividad se vio empañada por un nuevo exabrupto de la diputada, quien expresó que "gracias a Dios murió De la Sota", en referencia al ex mandatario provincial, tras lo cual tuvo que disculparse.Durante una reunión con dirigentes de la localidad de Cruz del Eje, adonde se dirigió junto a Negri para apoyar su candidatura, la diputada nacional se refirió de esa manera a la muerte de José Manuel de la Sota, el ex gobernador de Córdoba fallecido el 15 de septiembre de 2018 en un accidente automovilístico.Poco después, la periodista Candelaria De la Sota, hija del ex gobernador, apeló a través de Twitter directamente al presidente Mauricio Macri, para que "le pida a su socia política Elisa Carrió que se disculpe de inmediato" con su familia y agregó: "No todo vale para conseguir votos".Carrió tuvo que salir a aclarar sus dichos poco después y manifestó: "La palabras sólo puede ser entendidas desde lo espiritual y en el contexto que fueron dichas. En ningún momento celebré la pérdida del ex gobernador De La Sota. De los que no creen, no puedo hacerme cargo. No quise ofender a nadie y si lo hice mis disculpas más sinceras".Por otra parte, la líder de la Coalición Cívica elogió a Negri al tiempo que lo respaldó en la pelea con el ala de la UCR que lidera el intendente de la capital cordobesa, Ramón Mestre, que se postula también como gobernador pero por fuera de Cambiemos.En este sentido, la diputada nacional sostuvo que "el auténtico radicalismo está representado en Córdoba por Mario Negri y por nadie más" y destacó que "toda la mesa nacional de Cambiemos sostuvo, sostiene y sostendrá la candidatura de quien se merece ser gobernador de Córdoba, por mérito, no por demagogia"."Puedo dar fe y poner las manos en el fuego por Mario Negri. Es compañero mío de banca desde hace 24 años. Fue el hombre más estudioso y brillante que tuvo el radicalismo en la Cámara de Diputados", subrayó la co fundadora de Cambiemos.Además, destacó que juntos vivieron "los momentos más difíciles contra el menemismo, contra el kirchnerismo y los momentos más difíciles en la Alianza" y recordó que con él y con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, armaron "el Acuerdo Social y Cívico que ganó en 2009, fue la primera victoria contra el kirchnerismo".La expresión de Carrió generó el fuerte y generalizado repudio de dirigentes políticos, periodistas y personalidades de los medios, que criticaron las palabras de la legisladora oficialista.La periodista Candelaria De la Sota, hija del ex gobernador, apeló a través de Twitter directamente al Presidente Mauricio Macri, para que "le pida a su socia política Elisa Carrió que se disculpe de inmediato" con su familia y agregó: "No todo vale para conseguir votos".En esa línea, otra de las hijas del ex gobernador, la concejala de la ciudad de Córdoba Natalia De la Sota, se refirió a los dichos de Carrió en las redes sociales: "Ante tanto odio, tanta bajeza y tanta infamia, no sirven las palabras. Basta con sentir el respeto, el amor y el agradecimiento que tiene Córdoba por ese gran hombre que fue José Manuel de la Sota. Esa es la única respuesta posible".Otros rechazos del arco político y de los medios de comunicación llegaron desde los periodistas Luis Novaresio, Luis Bremer y Reynaldo Sietecase, dirigentes políticos como Julio Cobos, Facundo Moyano y Malena Galmarini, organizaciones políticas como el Partido Justicialista, el radicalismo de Córdoba y Unión por Córdoba, y hasta el conductor televisivo Marcelo Tinelli, que se sumaron al repudio a los dichos de Carrió.