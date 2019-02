Cerraron las listas para las elecciones primarias en Entre Ríos

El plazo de inscripción de las listas para participar en las elecciones primarias cerró en la noche de este sábado con algunas novedades y otras confirmaciones. Pero recién el 1 de marzo, cuando el Tribunal Electoral de la Provincia de Entre Ríos (Teper) se expida sobre las listas, se tendrá un panorama cierto de todos los competidores de las primarias para cargos provinciales o municipales.



Por caso, en Cambiemos se produjo el desestimiento del diputado nacional Jorge Lacoste, quién había anunciado en la semana su decisión de competir por la candidatura a gobernador con lista de diputados propia, es decir, no compartida con los otros postulantes. Sin embargo esto no dejó en soledad al binomio conformado por Atilio Benedetti (CR) y Gustavo Hein (PRO). Si bien ya se había bajado el chajariense Pedro Galimberti, apareció a inscribir su lista "Entrerriana y Federal" el dirigente paranaense Alejandro Carbó.



La lista de candidatos a diputados provinciales que acompañará a la fórmula de Cambiemos llevará al actual diputado Esteban Vitor (PRO), los exdiputados nacionales Gustavo Cusinato (UCR) y Juan Domingo Zacarías (Peronistas en Cambiemos), Lucía Varisco (UCR- hija de Sergio Varisco), al actual diputado Martín Anguiano (PRO), a Julián Maneiro (UCR -secretario de Hacienda de Crespo), a la actual diputado Ayelén Acosta (PRO), a Sara Foletto (UCR), al actual senador por Gualeguaychú Nicolás Mattiauda (PRO), Gracia Jaroslavsky (UCR) , Manuel Troncoso (PRO- frigerista), Uriel Brupbacher (UCR-intendente de Viale), Jorge Satto (PRO - Concepción del Uruguay), Eduardo Solari (UCR-varisquista), María Alejandra Viola (UCR - actual diputada), Juan Carlos Arralde (UCR- San Salvador) y Osvaldo Fernández (GEN). Se trata de los 18 lugares con chances de ingresar a la Cámara baja.



En tanto, la lista del frente justicialista "Creer Entre Ríos" será encabezada por el exintendente de Paraná Julio Solanas (Paraná), seguido por el senador por Concordia Ángel Giano, a quienes suma la participación de mujeres como María Silvia Nene Moreno (actual intendente Feliciano), Paola Rubattino (Gualeguay), Stefanía Cora (actual concejal de Paraná), Carmen Toller (actual diputada de Villa Paranacito) y Mariana Farfán (Gualeguaychú).



También estaban confirmados en esa lista el actual intendente de Colón, Mariano Rebord; los actuales diputados Gustavo Zavallo, Juan Navarro, Marcelo Bisogni y Diego Lara, a quienes se sumarán el actual diputado nacional Juan Manuel Huss (Paraná), y el exvicegobernador José Caceres.



Por la senaduría



En tanto, en la disputa por la senaduría del Departamento Paraná -donde se pone en juego la decisión del padrón más numeroso después de los cargos provinciales- por el justicialismo se inscribieron tres postulantes: el intendente de Hasenkamp, Juan Carlos Kloss; el titular del Iapv, Marcelo Casaretto; y el periodista agropecuario Miguel Ruberto. Por Cambiemos, el nombre que se mencionaba era el del exdiputado nacional Fabián Rogel.



Dentro de los departamentos en el cual el frente que encabeza Bordet lleva un solo candidato a senador se cuentan Villaguay, con Adrián Fuertes; Concordia, con Armando Gay; Feliciano, con Ester González; Diamante con Claudia Gieco; Gualeguaychú con Jorge Maradey; Nogoyá con Flavia Maidana; Uruguay con Horacio Amavet; Victoria con Adrián Díaz; Federal con Nancy Miranda, que ira por su reelección; al igual que Daniel Olano por Islas de Ibicuy. Por San Salvador se postulará el actual intendente de la cabecera departamental Marcelo Berthet.



Respecto a las intendencia, se informaron anoche los casos de Concordia, donde el intendente Enrique Cresto competirá con otros cuatro dirigentes peronistas: Se inscribieron como candidatos para Colón, la actual diputada Mirian Lambert; para Federal, Gerardo Chiapino; para Gualeguaychú, Martín Piaggio y Jorge Roko; para San Salvador, Lucas Larrarte; para Concepción del Uruguay, Sergio Bertelotti, Ezequiel Valdunciel, Martín Oliva y Oscar Noir; en Villaguay, Claudia Monjo irá por la reelección, mientras que en Victoria la candidata del peronismo a la intendencia será Isabel Castagnino.



Los nombres en Paraná



La lista de precandidatos a concejales que acompañaría al precandidato a intendente Adán Bahl incluiría al actual titular de ATER, Sergio Granetto; a la abogada Luciana Minni, quien trabaja en el equipo de la ministra de Gobierno Rosario Romero; al dirigente gremial docente Sergio Elizar (Agmer), a Mariana Facello, presidenta del Club Sirio Libanes; a Nicolás Mathieu, actual secretario de la Juventud de la provincia; a Natalia Osuna, miembro de la agrupación "Convicción Peronista" que dirige Bahl y actualmente en funciones en el Ministerio de Desarrollo Social y al actual concejal David Cáceres, del sector liderado por el exvicegobernador José Cáceres. En la misma lista aparecía otro referente de su agrupación, Claro Carulo Nuñez.



El listado evidencia un acuerdo con el sector del exintendente José Carlos Halle y con el de Jopé Cáceres.



Una particularidad del justicialismo es la presentación de una lista de concejales sin candidato a intendente, encabezada por Jorge Kinoto Vázquez; con Paula Barrios y Cristián Deharbe en los primeros lugares.



En Cambiemos



El intendente Sergio Varisco buscará su reelección llevando como candidato a viceintendente al actual concejal Carlos González.

Entre los precandidatos a concejales se encuentran la actual funcionaria Ana Sione, el dirigente de extracción justicialista Santiago Cúcaro, los actuales funcionarios Walter Rollandellli, Francisco Avero y Candela Carminio; y el actual concejal Luis Toto Díaz.



En Cambiemos la fórmula de Emanuel Gainza y Mario Moine (hijo) anotó como primeros concejales a Maximiliano Rodriguez Paulin, Desiree Bauza, Silvia Campos, Ariel Ziperovich y Estela Boeykens. El dirigente Diego Duglovitzky declinó se su pretensión de participar en la disputa por la candidatura a intendente y se habría incorporado a la propuesta de Gainza; mientras que el radical Gustavo Curvale (del sector de Benedetti) mantuvo su postulación.





Dado que los plazos electorales son de días corridos, este domingo, las Juntas Electorales partidarias deberán aprobar o no las listas para presentar y luego hay un breve período para saldar las observaciones. (Uno)