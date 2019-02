"No está decidido si apoyamos otra candidatura en Paraná o vamos con una propia"

"Se habilita profundizar un proceso de comunicación, de intercambio y de unidad que dé lugar a la propuesta electoral del peronismo en Entre Ríos. En ese camino hay que destacar el rol que jugó Cristina (de Kirchner) en pos de ese proceso y el reconocimiento de dirigentes peronistas. Es indispensable que ese proceso de unidad y confluencia de distintos matices del pensamiento peronista se confundan en uno y planteen una alternativa electoral a la provincia", afirmó Blanca Osuna, en diálogo con el programa En el Dos Mil También, por FM Litoral.



Asimismo afirmó: "En el peronismo históricamente nunca hubo una voz unánime ni tampoco todos pensamos igual. Que prevalezcan algunas cuestiones tiene que ver con las instancias que en que se van discutiendo y se va acordando una alternativa electoral".



"No debemos perder de vista una coherencia que es la prioridad para poner, en primer lugar, los problemas, las miserias, el hambre, que uno ve cotidianamente y esto necesita una herramienta política para poder revertirse. Cuando nosotros planteamos `basta Macri`, `hasta acá se llegó, esto no va más`, a la vez estamos planteando que tiene que haber una alternativa. Creo que esa construcción es el camino que estamos transitando. Para el conjunto de compañeros y compañeras que un montón de veces se expresaron afirmando que la alternativa para poner límite a Macri era la unidad, acá hay una muestra concreta", puso relevancia.



"De todos modos, no es una instancia agotada, sí creo que deberá reflejar claramente expresiones de esa diversidad. Lo que no se discute hoy es enfrente de quien estamos y que queremos que termine", dejó en claro.



En relación a las candidaturas, afirmó: "La importantísima definición es la que se adoptó en las últimas horas, y fue acompañado de mucho debate, de intercambio, que no está agotado, que continuará hasta esta próxima instancia de cronograma electoral se agote, es decir el 23".



"Yo creo que en la letra de la conformación del Frente, está implícito el que exista la posibilidad de internas, incluye una serie de reglas de juego que consideraremos", acotó al ser consultada sobre la candidatura del PJ en Paraná.



En el mismo sentido, destacó: "Vamos a conversar, y seguramente a acordar. Lo vamos a hacer porque somos peronistas, porque no somos contestatarios, lo vamos a hacer porque somos coherentes con el compromiso con nuestro pueblo". Elonce.com.