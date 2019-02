Tras cobrar el aguinaldo y enero, los despedidos reclaman su indemnización

Al cumplir 8 días de reclamo, los 21 empleados despedidos de Muebles del Litoral finalmente cobraron el viernes, parte del dinero adeudado, tal como se les había prometido desde la empresa maderera."Efectivamente nos pagaron el medio aguinaldo que nos debían desde diciembre y el salario de enero, pero al bono de 4 mil pesos de fin de año nos dijeron que no lo iban a pagar", confirmó a El Entre Ríos uno de los operarios desafectados.En cuanto a la indemnización por despido, "la patronal sigue firme sosteniendo que no tiene plata para pagarla, así que los trámites con nuestros abogados ya están en marcha", por lo cual piensan "seguir acampando enfrente, reclamando y viendo que no se vacíe la fábrica".La solidaria de la comunidad de Villa Elisa. "La gente viene, nos trae mercadería y se queda un rato con nosotros, que es una contención necesaria también", agradeció el exempleado, quien agregó que "algunos muchachos están muy necesitados y en situaciones muy límite".Para recaudar fondos, este domingo por la tarde "un grupo de mujeres de los compañeros va a vender tortas fritas y agua caliente frente a la empresa. Si llega a llover, va a ser en una casa particular de calle cortada El Ombú".Luego, en horas de la noche, "posiblemente hagamos otra marcha pacífica por el pueblo, deteniéndonos en algunos lugares puntuales". Para la ocasión, "algunos amigos nos están preparando panfletos para ir entregando por la calle y también acá en la ruta".Fuente: El Entre Ríos