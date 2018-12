Buenos Aires tampoco adherirá al nuevo protocolo policial de uso de armas

Política La Policía de Entre Ríos no instrumentará la norma nacional sobre uso de armas

El nuevo protocolo policial de uso de armas de fuego abrió una nueva interna en las filas de Cambiemos. La resolución dispuesta por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue duramente cuestionada por la diputada oficialista Elisa Carrió, quien habló de "fascismo" y "violación de los derechos humanos". Aunque la normativa está enfocada en las fuerzas federales, la Ciudad de Buenos Aires adelantó que adherirá a la medida. Pero desde la Provincia ya confirmaron que no lo harán.La gobernadora María Eugenia Vidal aseguró que no es necesario porque ya está vigente una ley, desde 2006, "que define claramente cómo tiene que actuar la Policía Bonaerense en el uso de armas".Tanto el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Santiago Cantón, como el ministro de Seguridad bonaerense, Cristián Ritondo, habían adelantado esta postura. Aunque es la primera vez que la mandataria se refiere públicamente al tema.Sin embargo, la disidencia de Vidal no fue tan tajante como la de Carrió. En su argumentación, la gobernadora aclaró enque tanto Bullrich, el presidente Mauricio Macri y ella coinciden como equipo que "hay que darle todas las herramientas al policía para cumplir la ley".Con respecto al fuerte mensaje que envió la diputada y cofundadora de Cambiemos a la Casa Rosada, en donde pidió que la resolución sea tratada en el Congreso, la gobernadora bonaerense mostró sus diferencias."No estoy de acuerdo con la afirmación de Carrió", señaló Vidal en referencia a que la medida sea considerada como "un camino al fascismo". Pero dejó en claro que respeta mucho a la legisladora y hasta admitió que tiene una muy buena relación con ella.Sobre esta nueva interna por el protocolo, la mandataria provincial quiso desdramatizar la situación. "Yo celebro la democracia interna que tiene el Presidente en su espacio político. No vamos a aplaudir todos a la Casa Rosada. El que no está de acuerdo lo puede decir", recalcó.A su vez, Vidal reiteró los logros de su gestión desde que asumieron el poder de la Provincia en 2015. "Había policías que nunca habían tirado un tiro, que salían con cuatro meses de formación. Hablo de miles", manifestó. Y celebró los avances desde su asunción: "Los hemos profesionalizado, reentrenado. Hay ascensos que se someten a examen, les dimos patrulleros blindados, chalecos".También habló de la reforma en materia de seguridad, que implicó el desplazamiento de 12 mil policías, según sus estadísticas. "Hay que ser firme con el policía que viola la ley y es corrupto. Pero hay que ser claros con los policías que trabajan bien. Hay que respaldarlos", concluyó.