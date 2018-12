En Santa Fe la policía tampoco utilizará el protocolo de armas de fuego nacional

Política La Policía de Entre Ríos no instrumentará la norma nacional sobre uso de armas

La provincia rechazó implementar en Santa Fe el nuevo protocolo de utilización de armas de fuego que dispuso el gobierno nacional para las fuerzas federales, que flexibiliza su uso letal en caso de que "resulten ineficaces otros medios no violentos". "Tenemos leyes vigentes, la Constitución provincial, una ley policial que establece obligaciones y competencias y no pretendemos más que eso", tomó distancia el gobernador, Miguel Lifschitz.El contrapunto surgió por una resolución firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que habilita a partir de esta semana el uso de armas de fuego a las fuerzas federales "cuando resulten ineficaces otros medios no violentos".La medida fue duramente cuestionada por organismos defensores de los Derechos Humanos, que llegaron a plantear que su implementación implicaba avalar el gatillo fácil y hasta la pena de muerte.La disposición nacional establece que el uso de armas letales es válido "en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves" o "para impedir la comisión de un delito grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas".La normativa considera "peligro inminente" cuando "se actúe bajo amenaza de muerte o de lesiones graves para sí o para terceras personas", o en caso de que "el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobara que se trataba de un símil de un arma letal".Ayer, Bullrich defendió el nuevo protocolo y advirtió que, desde ahora, los agentes federales "no van a tener que retroceder o esconderse, como hemos visto"."Hasta ahora, un policía o miembro de una fuerza federal sólo podía tirar una vez que el delincuente hacía uso de su arma de fuego. Es decir, que estaba en una situación de no poder proteger a la sociedad o a las que podían ser víctimas", dijo la ministra."Frente a un inminente peligro, el policía, gendarme o cualquiera de los miembros de la fuerza podrán hacer uso de su arma de fuego. Cuando hay un delincuente que se está escapando, podrá seguir la persecución hasta su detención", agregó la funcionaria.Lifschitz puso reparos a la decisión ministerial. "Tenemos leyes vigentes, la Constitución provincial, una ley policial que establece obligaciones y competencias y no pretendemos más que eso", declaró el mandatario."No tenemos prevista ninguna alteración respecto del accionar policial", destacó Lifschitz en declaraciones a Telefé Rosario. "Nuestra exigencia respecto a la policía es que actúe con firmeza, en el marco de la ley y de las normas vigentes y ninguna otra cosa adicional", agregó.Por su parte, el líder de Cambiemos Santa Fe, el diputado Federico Angelini, destacó a LaCapital que esa bancada apoya abiertamente la medida dispuesta por Bullrich."Es una medida pensada para ir con todo contra los delincuentes y proteger a los vecinos. Quienes la critican son los responsables de haber dejado a Rosario y Santa Fe como dos de los distritos más violentos de la Argentina", planteó.Para el legislador del PRO, "lo ideal sería que la Policía de Santa Fe también aplique un protocolo similar. Pero no la actual policía santafesina, que tiene miembros sospechados de estar vinculados con el narcotráfico".Según Angelini, "para que la Policía de Santa Fe pueda aplicar este esquema hace falta una profunda reestructuración de la fuerza, como la que hace tres años se viene llevando adelante en las fuerzas federales". (La Capital)