Gainza: "Somos Cambiemos y creo que cambiar es decir la verdad"

"La dirigencia política se debe empezar a acostumbrar que si hay una investigación y no tiene nada que esconder, debe aportar y colaborar"



Recordemos que el juez federal Leandro Ríos había dispuesto, el 31 de julio pasado, la falta de mérito de Gainza., que siempre dijimos la verdad, y eso para alguien que hace política, que trabaja y construye con la confianza de la gente es un valor muy importante"."Cuando uno siente que no tiene nada que esconder, creo que es importante como uno se predispone y colabora con la justicia, sobre todo aquellos que como yo tenemos un rol legislativo,"."Yo pedí licencia no sólo en términos del Concejo Deliberante, sino que también en todos mis cargos partidarios. Yo durante mucho tiempo fui, primero presidente de la Juventud de Entre Ríos del PRO, fui vicepresidente de la Juventud del PRO a nivel nacional y actualmente secretario del Comité Capital de nuestro espacio. Lo primero que hice fue comunicarme con el Presidente, con los ministros, con gente que hace más de doce años que milito; les dije que esto es una cuestión personal, que tenía la absoluta certeza de que no teníamos nada que ver, les pedí que no participen en este tema para que, de alguna manera no tengan que salir a defender una situación de la cual yo pensaba hacerme cargo, y lo sucedido, de alguna manera ratifica lo que dije", recordó el edil.. La familia no está acostumbrada a este tipo de situaciones. Yo lo he dicho, he pasado de no estar nunca demorado ni siquiera en una comisaría, a pasar a estar un día frente a un juez federal por una causa de narcotráfico. Es importante como uno en estas cosas demuestra cómo se comporta frente a situaciones límites, sino que además, cuando uno supera situaciones genera otro temple, otra prudencia, es un gran mérito para todo mi equipo político.", enfatizó Gainza.Recordó cómo quedó mencionado en la causa: "Había un nombre parecido al mío, pero nunca se determinó si era Gonza, Gainza, Garza...y para mí esos es importante".Por otra parte afirmó: "Hay un problema de la política, del sistema político, que muchas veces quienes venimos con un cambio generacional o a proponer a hacer política de manera distinta, muchas veces el sistema busca garantizar que nada cambie y todo siga igual. Creo que eso también tiene que ver con lo que nos pasó. En muchos espacios políticos, son muy pocos los referentes sub 45 o sub 40, que en los partidos han podido crecer, tener aspiraciones, formar un grupo, y creo que la confianza con la gente es muy importante"."Cuando el Poder Judicial investiga, no sólo en esta causa en particular, es lo que tiene que ocurrir, llegar a la verdad. Ojalá se repita esta actitud y este resultado en todas las otras causas que cuestionan la política.", dijo asimismo.El edil destacó que, tras esta desvinculación, quiere "agradecer a la gente que durante esta investigación que llevó cinco meses nos abrió las puertas de su casa, confió en nosotros. Todo el día trabajamos en la calle, visitamos escuelas, clubes deportivos. Cuando uno tiene esta responsabilidad como me toca a mí, de ser concejal, el reconstruir ese vínculo hasta ese momento era muy importante. Agradezco a quiénes confiaron. En estos tres años, no es que empecé a caminar y a estar cerca de la gente, cerca del calendario escolar, y eso nos ayudó mucho para enfrentar el momento que superamos".A su entender lo que hay que hacer "esque es para lo que nos votan".Ante la consulta de si será candidato en las próximas elecciones, el edil de 30 años apuntó: "TEn este trabajo, de este tiempo, hemos podido ampliar el equipo, hoy Mario Moine (hijo) Andrea Firpo, Silvia Campos, Estela Boeykens, hay muchos referentes de PRO en Paraná que en estos tres años han adquirido experiencia, que pueden llevar a potenciar la propuesta electoral de cambiemos para 2019".

Hay personas que ponen palos en la rueda

La causa en la que se lo sobreseyó a Gainza

Y marcando sus diferencias con la viceintendenta Josefina Etienot, afirmó: "en la política siempre hay dos caminos, uno es construyendo y trabajando por la gente, y el otro, poniendo palos en la rueda. En la construcción a la que me referí, nombre a las personas que construyen...".A su vez no descartó "que PRO tenga una propuesta para la ciudad de Paraná en 2019, ya demás me parece importante destacar que vamos a enriquecer Cambiemos, vamos a colaborar con esa construcción y así como digo que no puedo descartar que el PRO tenga una propuesta para las Paso, tampoco descarto que podamos hacer una síntesis de una propuesta electoral única dentro el espacio".El nombre del edil, había aparecido en un cuaderno hallado en la casa de Luciana Lemos, en calle Don Segundo Sombra, el 2 de mayo pasado, cuando policías federales realizaron un allanamiento en el que encontraron 3,493 kilos de cocaína. En esas anotaciones, aparecen mencionados los nombres del intendente Sergio Varisco, el concejal Pablo Hernández, la ex policía provincial Griselda Bordeira, todos ellos procesados. En el caso de éstos dos últimos, detenidos.En aquella ocasión, Gainza, representado por Humberto Franchi, dijo que conoció a Celis durante la campaña electoral del año 2015, a instancias de Hernández, que integraba la lista de candidatos a concejales; pero aseguró que no conocía a Lemos.En la falta de mérito, Ríos había subrayado que resultaba "insuficiente para corroborar que Gainza fue quien adquirió la droga para ser distribuida durante la campaña electoral".