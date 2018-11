Aguad: "No hay factibilidad técnica de reflotar" el ARA San Juan

Sociedad Jueza descartó el reflotamiento del ARA San Juan

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, remarcó que "no hay factibilidad técnica de reflotar" el submarino ARA San Juan del fondo del mar y consideró que "no debe haber en el mundo" herramientas tecnológicas para concretar esa tarea con éxito."No es que sea una decisión: no se puede. Es tanto el dolor de algunos familiares, que todavía están haciendo el duelo, que no se pueden generar estas expectativas. Hay pícaros que dicen estas cosas aun sabiendo que no se puede hacer. No se puede jugar así con el dolor", señaló el funcionario nacional."Nosotros ahora tenemos que pagar 7,5 millones de dólares y eso, en este momento del país, es toda una cifra. Y sin embargo no hemos puesto ningún reparo en hacerlo porque sabíamos que podíamos encontrar el submarino", agregó en declaraciones a radio Mitre.Además, el ministro resaltó que, si bien todavía no vieron todas las fotos que enviará la empresa Ocean Infinity sobre la zona del hallazgo, el ARA San Juan "debe estar en condiciones de mucha fragilidad"."La semana que viene nos va a llegar un informe técnico con bastantes precisiones y ahí veremos cómo se sigue la investigación", explicó.Finalmente, Aguad se dirigió a los familiares de los 44 tripulantes y ratificó que el Gobierno quiere que "se sepa la verdad" de lo que ocurrió con la nave, al tiempo que les pidió "trabajar y ayudarse mutuamente" para descubrir las causas de la tragedia."Cuando no es una situación de unos contra otros, es mucho más fácil. Sepan que podemos cometer errores, pero no mentimos y tenemos que dejar de lado a los especuladores", cerró.