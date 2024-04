El dólar blue bajó $10 y cerró $1.045: el Central vendió US$92 millones

El Banco Central vendió US$92 millones

El dólar blue bajó 10 pesos sobre el final de la jornada y recorta la suba de 40 pesos de la semana pasada. La divisa marginal cerró este lunes a $1.015 para la compra y $1.045 para la venta.En lo que va del mes, la divisa informal lleva acumulado un avance de 3,47% y la brecha cambiaria está en el 19,22%, respecto de un dólar mayorista que cerró a $876,50 ajustó $1,5 arriba del cierre del viernes pasado.Tras un volumen operado en el segmento de contado de US$ 282,17 millones, afectado por el paro de empleados de aceiteras y el poco flujo de exportaciones, los dólares financieros cotizaron levemente al alza, sin la oferta habitual de los exportadores con el aporte del 20% de las liquidaciones.El dólar MEP operó con una suba de $4,77 y culminó a $1038,81.Por su parte, el contado con liquidación subió $4,97, y cerró la jornada a $1.090,04. La brecha cambiaria continua por debajo del 25%.El valor del billete en el Banco Nación fue de $895,50 y en el promedio de los bancos, $915,61; de esta forma, el valor del dólar tarjeta es de $1.432,80.El Banco Central de la República Argentina (BCRA) rompió la racha de compras y vendió divisas por US$92 millones en el inicio de la semana. Esta situación se da por cuarta vez desde la gestión de Javier Milei.Este martes, la autoridad monetaria deberá girar aproximadamente US$1.950 millones, para cancelar las cuotas de abril que tiene comprometidas con el FMI.De esta manera la autoridad monetaria acumula en abril US$ 3.154 millones de compras netas y desde diciembre 2023 totaliza US$ 14.530 millones de adquisiciones.Con esta baja en el nivel de reservas brutas, las mismas vuelven a ubicarse por debajo de los US$30.000 millones de dólares y mañana caerán alrededor de otros dos mil millones, por el pago que el Gobierno debe atender con el FMI por los vencimientos del mes de abril que acumuló para el ultimo día hábil. Fuente: (NA)