Un "mapeo hidrográfico" es la clave para determinar la causa del hundimiento

Unserá la clave inicial para determinar preliminarmenteel 15 de noviembre del 2017. Las autoridades de la Armada y del Ministerio de Defensa esperan esa novedad por parte de la empresa Ocean Infinity que estuvo a cargo del hallazgo del buque con 44 tripulantes de la marina argentina.Sin embargo, fuentes calificadas de la Armada y del Ministerio de Defensa confirmaron aqueEl jefe de la Armada, vicealmirante Juan José Villán, y el ex vocero de la Fuerza, capitán Enrique Balbi, confirmaron que la visibilidad en el lugar es "bastante reducida, dificultada por las turbulencias y la salinidad que hay a esa profundidad, por lo que aún se procura obtener imágenes de mayor precisión mediante los AUV y ROV (vehículos submarinos no tripulados) que operan desde el buque Seabed Constructor"."El mapeo del lugar permitirá aportar más pruebas y sacar conclusiones sobre lo ocurrido en el momento del hundimiento del submarino", precisó un funcionario del Ministerio de Defensa.Aguad está detrás de obtener mayores precisiones en imágenes y estudios de la zona y que luego se analizará cómo proseguir. No obstante, aclaró querecordó Aguad, quien además adelantó que la semana que viene recibirá el informe técnico, realizado por tres almirantes de la Armada que fueron comandantes del ARA San Juan, que contará con detalles técnicos orientados a conocer qué pudo haber sucedido para que el submarino implosionara y deslindar así las responsabilidades.Por otra parte, el ministro de Defensa dijo que aún no se sabe si será posible extraer el buque de esas profundidades, añadió que, aunque ratificó que se harán todos los esfuerzos posibles: "Las familias de estos 44 héroes o patriotas, todos, necesitamos saber qué pasó y vamos a hacer todos los esfuerzos. Esta es la orden presidencial".No obstante, desde el Gobierno y la Armada explicaron asin vueltas:explicaron que el submarino pesa 1.700 toneladas y que para rescatarlo a superficie se necesitaría de un buque con una grúa con capacidad de soportar esta carga. Nadie podía dar certezas hasta hoy si existe alguna empresa o armada de algún país con esas capacidades.De hecho, el titular de la cartera de Defensa recordó que la Argentina no cuenta con los "AUV (Autonomous Underwater Vehicle) que son de la tecnología más moderna" y tampoco con los ROV (Remotely Operated Vehicle) para bajar a esas profundidades".