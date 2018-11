El submarino "podría haber implosionado, colapsado muy cerca del fondo"

Aguad confirmó que el país no tiene "los medios" para recuperar el submarino

Sociedad Más de 100 contactos fueron investigados antes de dar con el ARA San Juan

Según el "escueto y conciso informe preliminar" que dio la empresa Ocean Infinity a la fuerza y al Ministerio de Defensa,, señaló el ex vocero de la Armada y actual agregado naval en la Embajada argentina en Estados Unidos, Enrique Balbi.El ministro de Defensa, Oscar Aguad, afirmó hoy que el país no tiene "los medios" técnicos para recuperar el submarino ARA San Juan."Yo le diría que no tenemos medios. No teníamos medios ni siquiera para bajar a las profundidades del mar", dijo Aguad, quien s