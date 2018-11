Jueces pagarían Ganancias: "Es una agresión insoportable al Poder judicial"

Sociedad Será inhábil este viernes en el Poder Judicial por el Día del empleado judicial

El secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, arribó a Paraná con motivo de los festejos por el "Día del Trabajador judicial" que se conmemora este viernes.En la oportunidad, y ante, se refirió a la situación económica que atraviesa el país y al proyecto de ley para que los jueces sean incorporados al régimen del impuesto a las Ganancias."La situación es dramática, y el propio gobierno dice, desde el acuerdo con FMI, que por lo menos tenemos como para seis meses más de malaria", apuntó. "En un país donde uno de cada tres argentinos es pobre, no es para festejar", dijo más adelante.Y en ese sentido, remarcó que en el caso de la Justicia, "el conflicto es muy serio, porque el gobierno pretende subordinar a la justicia federal a sus intereses"."La Corte tiene su propia agenda de temas, y antes de fin de año, tratará los reclamos de los jubilados que están siendo ignorados en sus derechos y en la doctrina que la propia Corte hizo. Llegó el momento de una decisión muy importante, y parece que al gobierno le preocupa, porque siempre le preocupa los que ganan menos. Y en respuesta, pretende extender el saqueo de los salarios a los trabajadores, extendiéndonos el pago del impuesto al salario", reprochó Piumato."Al proyecto pretenden tratarlo sobre tablas el miércoles y por eso decretamos un paro para ese día a nivel nacional", anunció, en relación al proyecto de ley para que los jueces sean incorporados al régimen del impuesto a las Ganancias."Es una agresión insoportable al Poder judicial", sentenció. "Y digo saqueo porque es un robo, siendo que el propio presidente de la Nación dijo en campaña que iba a dejar de meter la mano en los bolsillos de los trabajadores. Pero no solo no se la metió, sino que la extiende sobre aquellos que no estaban pagando impuesto al trabajo", agregó.