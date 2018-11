Frigerio: "El bono es para bajar la conflictividad laboral que se venía"

"Acá hay claramente un año en el que el salario perdió contra la inflación, y hay que decirlo con todas las letras, sin lugar a dudas. En consecuencia, en todos los ámbitos laborales había discusiones acerca de cómo se podía disminuir esa pérdida del poder adquisitivo", dijo el funcionario.Frigerio sostuvo también que el bono ha sido "una solución" para frenar la conflictividad, dado que de hecho logró frenar la quinta huelga general contra el Gobierno de Mauricio Macri que la Confederación General del Trabajo (CGT) estaba preparando."Nos sentamos con los representantes de los sindicatos y de las empresas para bajar la conflictividad laboral que se venía. Sepámoslo. Creemos que este bono es una solución a ese tema, puede formar parte de las paritarias 2018. No necesariamente es adicional", dijo.El funcionario aclaró también que las compañías que están en crisis pueden no pagar el bono a sus empleados: "Está contemplado en el acuerdo que las empresas que consideran que no pueden pagar el bono, no lo paguen".