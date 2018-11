De Angeli: "Ordenamos las cuentas y devolvemos recursos a las provincias"

Dijo que la iniciativa "ordena las cuentas públicas porque no podemos gastar más de lo que nos ingresa", afirmó el senador al hablar en el recinto donde adelantó su voto a favor de la propuesta que ya tiene media sanción de la Cámara baja.



"El gobierno nacional está pasando por un muy mal momento porque está ordenando las cuentas públicas, y a su vez, le está devolviendo a las provincias lo que es de las provincias", sintetizó el senador de Gualeguaychú.



Sobre el gobierno de Mauricio Macri dijo que "hace realidad el federalismo. Hoy la mayoria de las provincias tiene superavit fiscal y la mayoria de los municipios estan en mejores condiciones. No era así en diciembre de 2015 cuando la mayoría de las provincias estaban en bancarrota", refrescó.



"Cuando hablamos de federalismo hablamos de la obra pública" afirmó De Angeli y al dirigirse a Omar Perotti, el senador de Santa Fe que presidió la sesión, le preguntó: "Cuántas veces pasamos por la circunvalación de Rosario antes de 2015 y era como una boca de miedo porque habia una obra que se demoró diez años en finalizar y hoy cuando se va a Rafaela uno ve lo que se está haciendo. Estamos cambiando el pais", garantizó el senador para quien "federalismo - dijo - es devolverle a las provincias lo que les corrresponde".



"No vamos al Fondo Monetario (Internacional) porque nos gusta, vamos por la situación de la Argentina. Si no hubieramos gastado más de lo que hubiéramos tenido que gastar, hoy no estaríamos así. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con lo nuestro", recomendó.



Luego, valoró que "tenemos un presidente que dice las cosas como son y pone los problemas sobre la mesa", y ponderó a su vez a la oposición que acompañó el proyecto. "Estamos hablando de un pais serio, no se trata de armar una carpa", indicó.



Finalmente, abogó por alcanzar el pleno empleo "pero del bueno, y no del que se le pide al Estado" dijo y vaticinó que "el crecimiento vendrá de la mano del trabajo" y aseguró que "se van a terminar todas las obras, se va a administrar bien el dinero y va a hacer con transparencia".