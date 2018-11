Buscan exceptuar a viviendas únicas del impuesto a Bienes Personales

Una iniciativa impulsada por el senador Miguel Pichetto busca que las casas y departamentos valuadas hasta $18 millones no estén gravadasDesde la oposición al Gobierno nacional se presentará un cambio en el proyecto original para votar la suba del Impuesto a los Bienes Personales que ya tiene media sanción desde la Cámara de Diputados. La modificación, planteada por el senador justicialista Miguel Ángel Pichetto, busca que el aumento de la alícuota planteada en el proyecto original tenga un impacto menor en los sectores de ingresos medios de la población.La iniciativa introducida por Pichetto plantea que se exceptúe de Bienes Personales a las viviendas únicas, consideradas como bien de familia (no embargables), con valuaciones que sean menores de $18 millones. Es decir, casas que superen esa valuación (USD 475.000 al tipo de cambio actual) o que no sean utilizadas como vivienda por el contribuyente deberán pagar el tributo.El proyecto de Presupuesto 2019 que incluye los cambios en Bienes Personales votado en Diputados la semana pasada sugiere que a partir de 2019 la base imponible del impuesto sea $2 millones.Entre otros cambios, el documento introducido en el Senado por Miguel Pichetto eleva ese mínimo a $3 millones. En ese caso, la alícuota a pagar será de 0,25%. Mientras que la alícuota aplicable a bienes valuados hasta $18 millones será 0,50%, y los que superen ese monto serán gravados con una alícuota de 0,75% sobre el excedente de $18 millones, en todos los casos de valuación fiscal."Buscamos morigerar positivamente el impacto sobre el poder adquisitivo sobre la clase media. De esta manera, el impuesto se empezaría a pagar sobre la vivienda única cuando el valor del inmueble supere el techo del tramo de alícuotas, esto es $ 18 millones", fundamentó Pichetto su proyecto.En pocos sectores es más evidente el impacto de la devaluación acumulada este año como en el de la construcción residencial y comercial, donde el mercado está dolarizado desde hace décadas y el proyecto para ajustar en Bienes Personales planteado en Diputados por el oficialismo afectaría a una base considerablemente amplia de hogares.En declaraciones radiales durante el fin de semana, Pichetto, que ya se encuentra en el centro de la escena como candidato presidencial de cara a 2019, consideró sobre el Presupuesto 2019: "Bienes Personales es un impuesto que yo no hubiera puesto. Le pega de nuevo al sector que perdió poder adquisitivo, que es la clase media"."Acá los únicos que pagan son los integrantes de la clase media. Todo el mundo les aumenta. Este es el tema que hay que debatir, si es sostenible un modelo como este", evaluó.