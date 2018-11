Bordet firmó en China un convenio para la obras del cierre norte energético

En el marco de la Misión a China, el gobernador Bordet firmó este lunes un acuerdo marco de cooperación de intercambio comercial entre la provincia y la Corporación Nacional de Importación y Exportación Técnica de China (Cntic), empresa estatal china que llevará a cabo las obras de gas, líneas de alta tensión y fibra óptica que permitirán concluir el cierre energético del norte entrerriano.



El gobernador entrerriano se encuentra en una misión en ese país asiático junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, Martín Soto; el ministro de Economía de la provincia, Hugo Ballay; y el presidente de Enersa y secretario de Energía de Entre Ríos, Jorge González, quienes participaron del acto.



El gobernador Bordet recordó que la licitación de la obra, fue "gestada" por intendentes, legisladores, gobierno provincial y el acompañamiento del gobierno nacional, y afirmó que "forma parte de un trabajo político que implementamos desde el primer día de gestión, de trabajar en objetivos que vayan en beneficio de la gente y no en beneficios personales".



El mandatario destacó además que será realizada en el marco del plan estratégico de desarrollo energético de la provincia a 10 años, "como una política pública, que trasciende una gestión de gobierno y que fija horizontes que vaya encontrando mecanismos de financiamiento para poder ir desarrollando en materia de energía la provincia".



Destacó también la relevancia de la obra debido a la "importante demanda social", y en ese sentido estimó que beneficiará a "más de 150.000 usuarios que hoy carecen de energía eléctrica en nuestra provincia".



Por otro lado, indicó que tiene una "potencialidad enorme porque en una provincia que tiene una muy buena distribución demográfica y tiene aún gran parte de su población en áreas rurales, posibilita que se desarrolle el sector y que no tengan que migrar muchas familias para conseguir el bienestar en ciudades más grandes o desarrolladas". Y en ese sentido resaltó que "es potencialmente importante para muchos productores que hoy no pueden desarrollar incrementando sus explotaciones en el sentido de que falta la energía".



Bordet comentó que estas obras se abordaron desde el comienzo, en la búsqueda de financiamiento. "He tenido el acompañamiento de Nación para poder llevar adelante las políticas de gestión de créditos externos para lograr financiamiento. Esto es importante destacarlo, como también la articulación con las intendencias locales que permanentemente han estado a disposición de este proyecto, como así también los legisladores que aprobaron el cambio y la orientación de una vieja Ley de Endeudamiento hacia lo que realmente necesitaba la provincia que era esta obra".



Las obras



La suscripción estuvo a cargo del gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, y Tang Yi, presidente de la compañía estatal china Cntic.



Las obras serán desarrolladas a través de los proyectos de Cierre Energético Norte Los Conquistadores ? La Paz y Gasoducto Productivo III del Noroeste Entrerriano, que contarán con un financiamiento superior a los 100 millones de dólares, e impactarán en el desarrollo de infraestructura eléctrica y gasífera en la provincia.



Asimismo, se contempla el requisito de cumplir con el mínimo del 60 por ciento de mano de obra local contratada por la empresa, constituyéndose así en fuente de empleo genuino y de nuevas inversiones productivas.



Específicamente, las obras en el cierre energético norte prevén la construcción de una línea de transmisión eléctrica de 132kw que abastecerá a la región norte de la provincia brindando, a partir del tendido de la red de alta tensión y la extensión hasta 200 kilómetros de fibra óptica, seguridad al sistema como así también mayor disponibilidad y confiabilidad en la provisión de energía en los niveles requeridos por los modernos procesos agroindustriales habilitando la radicación de nuevas industrias.



Por otra parte, el cierre gasífero norte consiste en la interconexión de los dos gasoductos troncales que tiene la provincia a través de una extensión aproximada de 50 kilómetros de redes, abasteciendo de gas natural tanto para uso industrial como domiciliario al corredor Los Conquistadores-Chajarí-Villa del Rosario y Santa Ana.



La ejecución de estas obras de infraestructura estará a cargo de Enersa.