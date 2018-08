Trabajadores de LT 11 sufrieron una "baja en el sueldo básico"

Luego de una reunión de la Comisión Directiva Nacional del Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores (SALCO) con autoridades de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA SE), en Buenos Aires, pudieron conocer que "la disminución en el básico del sueldo de julio que sufrimos todos los trabajadores de las Emisoras Comerciales del Estado del país, no fue un error de liquidación, sino que es una intención real y concreta de la patronal", detallaron los trabajadores de la emisora en un comunicado.



Ante esto, la Comisión Directiva de SALCo planteó "la inmediata recomposición de los salarios, para mantener la intangibilidad de los haberes".



Al día de la fecha, manifestaron, "aún no nos han depositado las diferencias salariales". Continúan en estado de alerta y asamblea.



"Se confirma de esta manera la denuncia que los locutores de LT11 realizamos la semana pasada, denuncias que hicimos de manera pública, como también en la Secretaria de Trabajo de la provincia , como producto de la decisión de la asamblea de locutores y comunicadores para frenar el avasallamiento a nuestros derechos", destacaron en el comunicado.



Elonce dialogó con Juan Manuel Pralong, de LT 11 de Concepción del Uruguay quien puntualizó, ante esta situación, que "se ha violado uno de los derechos básicos y sensibles de cualquier trabajador. Hemos sufrido la baja del básico, en un 20 %. Cuando fuimos a revisar nuestros cajeros, y luego nuestros recibos de sueldo, comprobamos que no era un error. No sólo nosotros, los trabajadores de LT11 lo sufrimos, sino también los del resto de las emisoras comerciales del Estado". Apuntó que también "en el medio de esta disminución del salario, hubo liquidaciones mal realizadas".



Relató que a las denuncias las realizaron "en la Secretaría de Trabajo de la provincia y del Ministerio de Trabajo de la Nación".



"Las acciones desde la central sindical en Buenos Aires tendrán que ver con la continuidad del diálogo con la patronal. Estamos muy preocupados, se viene el tiempo de las liquidaciones. Continuamos con el estado de asamblea", aseveró.



Las acciones de protesta están centradas en el "método de asamblea, de deliberación. Estamos denunciando cualquier violación ante el Ministerio de Trabajo y seguimos propugnando el desarrollo de asambleas en todas las radios para elaborar un plan de lucha general, en conjunto con todas las radios públicas del país", dijo Pralong. Elonce.com.