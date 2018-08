Santa Fe baja la edad de imputabilidad a los 16 años para contravenciones

Capacidad para acusar

Acción policial

Penas a los menores

El Senado de Santa Fe aprobó modificaciones en el Código de Faltas. El mismo, tiene el objetivo mantener la paz social como manera de preservar el orden y la convivencia entre las personas.Según argumentaron los legisladores, estos cambios lograrán mayor celeridad en el proceso, con intervención directa de los fiscales.Para eso, se crearán cargos fiscales en el Ministerio de la Acusación de las ciudades de Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela y Reconquista.Otra incorporación es que se le brinda a las comunas, municipalidades y provincia la capacidad para acusar en este tipo de contravenciones.Las faltas que va a juzgar son portación de armas blancas, agresiones sin lesiones, violencia en las canchas, daños al espacio público, amenazas de bomba, ofensas sexuales como el acoso callejero, la tenencia indebida y falta de cuidado a los animales.Además, provocar fuego, contaminación de ríos, destruir las señales de tránsito, y la conducción peligrosa.Un punto importante para destacar es que los cambios contemplan la baja en la edad de imputabilidad por estas faltas a los 16 años."Para que todos entiendan de qué estamos hablando: el Código de Faltas es como un Código Penal en miniatura. Todo lo que no es un delito, pero que igualmente configura una conducta lesiva, es una contravención", explicó el senador Lisandro Enrico aEnrico recordó que "actualmente casi no se actúa frente a las contravenciones" y precisó que "con este Código, se establece la actuación por parte de la policía primero y luego de las comunas y municipalidades y también de los fiscales"."Las penas posibles para estas contravenciones van desde la multa al arresto por tres o cuatro días, pasando por otras medidas como el trabajo comunitario, la indemnización a la víctima, la clausura de un local, dependiendo de la naturaleza del hecho", enumeró.En cuanto a la edad de imputabilidad por contravenciones, antes era de 18 años. Con el nuevo Código, baja a 16 años, pero con la salvedad de que a los acusados que tengan entre 16 y los 18 no les se puede aplicar la pena de arresto, pero sí las demás sanciones previstas.- Agresiones sin lesionados- Conducción peligrosa de vehículos- Ruidos molestos- Realizar fiestas clandestinas- Arrojar basura en la vía pública- Portar armas blancas (siempre que no sean utilizadas para lesionar a otro; en ese caso, se configura un delito tipificado en el Código Penal).- Violencia en los estadios de fútbol