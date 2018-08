Peña: La causa por coimas "no va a implicar parálisis" en obra pública

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que la causa por presuntas coimas en obras públicas "no va a implicar parálisis" de inversiones en infraestructura, aunque reconoció que "en el corto plazo, visto de afuera, por ahí hay gente que se preocupe".Peña se pronunció de esa forma al ser consultado sobre la caída de acciones de empresas y de bonos de deuda de la Argentina en los últimos días."Acá estamos dando tranquilidad que la obra pública va a continuar, que esto no va a implicar parálisis de esas inversiones. La Justicia tendrá toda la libertad para poder trabajar", señaló Peña.En declaraciones formuladas en la Casa de Gobierno, el funcionario destacó que "no son cuestiones que tienen que ver con el hoy" y diferenció la investigación de causas judiciales que se desarrollaron en Brasil.Según señaló, la investigación del vecino país fue "contra lo que era el gobierno en ese momento" y que, en cambio, acá estamos discutiendo qué era el gobierno que se fue".También aseguró que la gestión de Mauricio Macri puso en marcha "políticas de integridad" y que a partir de eso "las licitaciones son transparentes, hay competencia, hay gobierno abierto".Afirmó que se busca "prevenir estas situaciones y dar un salto de calidad en materia de integridad".De todos modos, reconoció que "en el corto plazo por ahí visto de afuera hay gente que se preocupe", aunque descartó que se dé un impacto económico duradero.Sobre la suba del riesgo país, evaluó que "hay un conjunto de variables" que impactan porque hay un problema "estructural" a partir de "una sociedad que depende más del financiamiento externo"."Los tiempos que vienen son desafiantes", reconoció Peña, aunque indicó que "se está haciendo todo lo necesario" para salir de esa situación.Adelantó una vez más que "vamos a ver indicadores económicos más negativos por esta coyuntura que se combinan con la anterior", donde la sequía también impactó en sectores como el agro.