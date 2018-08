Se negaron a declarar los seis empresarios detenidos por supuesto pago de coimas

Política Bonadio pedirá al Congreso el desafuero de la expresidenta Cristina Kirchner

La investigación por el supuesto pago de coimas durante el kirchnerismo sigue a todo vapor en Comodoro Py. Por los tribunales federales de Retiro desfilaron nada menos que una docena de personas detenidas por el escándalo que tiene como punta del iceberg a Oscar Centeno, el chofer del exfuncionario Rorberto Baratta, quien aseguró que durante el kirchnerismo repartió bolsos de dinero con pagos ilegales.Por lo pronto, seis empresarios que fueron detenidos y acusados por el juez Claudio Bonadio por el delito de asociación ilícita se negaron a declarar.A ellos también se sumó el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, quien en las últimas horas se presentó ante la Justicia ya que tenía pedido de detención desde este miércoles. Wagner se entregó por la mañana de este jueves, al igual que lo hizo Camilo Gómez, antiguo asesor en el Ministerio de Planificación, tras permanecer prófugos durante varias horas.Por su parte, también fueron trasladados hasta Comodoro Py el mencionado Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación Federal; Hugo Larraburu, Excoordinador Técnico de la Jefatura de Gabinete; Enrique Llorens, exsecretario de Coordinación y Control del Ministerio de Planificación; Walter Fagyas, expresidente de ENARSA y Nelson Lazarte, exsecretario de Baratta. Se espera que todos ellos presten declaración ante el magistrado a lo largo de esta jornada.Por el momento, tres personas permanecen prófugas pues cuando la Policía Federal los fue a buscar a sus domicilios no se los encontró, y en las próximas horas el juzgado se apresta a ordenar la captura de todos ellos. La Justicia aún buscaba a Francisco Valenti, de Industrias Pescarmona; Juan Goycochea, de Isolux; Oscar Thomas, ex director de la Entidad Binacional Yacyretá, y Fabián Ramón, ex director de Promoción de Energías Renovables.De acuerdo a la investigación, el chofer registró durante casi diez años los recorridos a bordo de su auto, en los que habría trasladado unos 53 millones de dólares, aunque se estimó que el total de la maniobra ilícita alcanzaría los 160. Ese dinero sería parte de coimas provenientes de empresarios del sector energético, que era entregada al gobierno kirchnerista para obtener privilegios en el reparto de la obra pública.Los apuntes aparecen en cuadernos escolares, en los que se registraron kilómetros recorridos y viajes, al tiempo que se mencionó a ex funcionarios, contratistas de empresas, dominios de autos y montos de dinero.En los manuscritos de Centeno se registraron viajes del ex ministro de Planificación Julio De Vido; del secretario de Coordinación y Gestión de esa cartera, Roberto Baratta; del fallecido secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz; del secretario de Baratta, Nelson Lazarte; del ingeniero y ex director de Energías Renovables, Ezequiel García; y un ex asesor del ministerio, Hernán Camilo Gómez.En tanto, la agenda de indagatorias para los implicados en la causa que no fueron detenidos quedó de la siguiente manera:? 6 de agosto: Rodolfo Paulette, Alejandro Pedro Ivanissevich, Raimundo Peduto, Manuel Santos Uribelarrea.? 7 de agosto: Jorge Omar Mayoral, Javier Fernández, Rudy Fernando Ulloa Igor, y Germán Ariel Nivello.? 8 de agosto: Carlos Alberto Rodríguez, Norberto Mario Oyarbide, Raúl Vertua, y Oscar Isidro José Parrilli.? 9 de agosto: Néstor Otero, Juan Carlos Lascurain, José María Olazagasti, y Juan Manuel Abal Medina.? 10 de agosto: Julio Miguel De Vido.? 13 de agosto: Cristina de Kirchner.