Uno a uno, quienes son los detenidos en la causa por coimas en la obra pública

Los que siguen siendo buscados por las fuerzas de seguridad:

Una investigación que surgió a partir de cuadernos de un chofer aportados por periodistas a la justicia

Uno a uno, los detenidos por la Justicia en el marco de la causa que investiga un nuevo escándalo por supuestas coimas por la obra pública durante la administración kirchnerista.. Ex secretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal. Fue el número dos de la cartera que comandó Julio De Vido durante el kirchnerismo. En octubre del año pasado fue detenido en la causa que también involucra a su ex jefe por supuestas irregularidades en la compra de gas licuado, pero quedó en libertad en marzo último cuando le dictaron la falta de mérito. Fue detenido a las 4:30 en su domicilio del barrio porteño de Belgrano.. Fue el chofer de Baratta y quien escribió supuestamente los ocho cuadernos que dieron origen a la causa. En ellos detalló los viajes que realizó, las cifras de las presuntas coimas y las personas que participaron en las operaciones. Fue el primero de los detenidos, este martes por la tarde.. Era el secretario de Baratta en Planificación Federal. Aparece en las anotaciones como eventual recaudador de los sobornos. Fue detenido durante la madrugada en el conurbano bonaerense.. Ex presidente de Enarsa. Habría participado de reuniones en el Ministerio de Planificación. Fue detenido durante la madrugada del miércoles en su domicilio de la Ciudad de Buenos Aires.. Ex secretario de Coordinación y Control de Planificación Federal. Lo detuvieron esta madrugada en Lomas de Zamora.. Ex coordinador técnico de la Jefatura de Gabinete durante la gestión de Juan Manuel Abal Medina, quien fue citado a declaración indagatoria. Fue detenido esta madrugada en el barrio porteño de Palermo.. Ex CEO de IECSA, firma de Angelo Calcaterra. Fue detenido en el barrio La Isla de Nordelta.. Uno de los dueños de Electroingenieria, firma que incrementó su magnitud a partir de 2003, tras la llegada de Néstor Kirchner al gobierno. Lo detuvieron esta la madrugada en Acassuso.. Presidente del grupo Albanesi. Fue detenido en el barrio porteño de Recoleta.. Presidente de la empresa de ingeniería BTU. Se habría reunido con los recaudadores del Ministerio de Planificación.. Director de Sociedad Latinoamericana Inversiones, dedicada al rubro inmobiliario. Fue detenido en horas de la mañana en su casa de Olivos.. Directivo de Electroingeniería. Fue detenido en el barrio porteño de Palermo.De la firma Esuco y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.Ex director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá., ex director de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética.. Ex asesor del Planificación.. Ex vice de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa).. De la compañía Isolux.La causa judicial que derivó en una docena de detenciones, allanamientos e indagatorias tuvo inicio en el material que periodistas de La Nación le entregaron a la Justicia, que consistió en ocho cuadernos escritos por Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, en el que detallaba el traslado de dinero en bolsos para coimas por la obra pública durante el kirchnerismo.De acuerdo a la investigación, el chofer del ex funcionario de la cartera de Planificación Federal registró durante casi diez años los recorridos a bordo de su auto, en los que habría trasladado unos 53 millones de dólares, aunque se estimó que el total de la maniobra ilícita alcanzaría los 160.Ese dinero sería parte de coimas provenientes de empresarios del sector energético, que era entregada al gobierno kirchnerista para obtener privilegios en el reparto de la obra pública.Los apuntes aparecen en cuadernos escolares espiralados, en los que se registraron kilómetros recorridos y viajes, al tiempo que se mencionó a ex funcionarios, contratistas de empresas, dominios de autos y montos de dinero.En los manuscritos de Centeno se registraron viajes del ex ministro de Planificación Julio De Vido; del secretario de Coordinación y Gestión de esa cartera, Roberto Baratta; del fallecido secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz; del secretario de Baratta, Nelson Lazarte; del ingeniero y ex director de Energías Renovables, Ezequiel García; y un ex asesor del ministerio, Hernán Camilo Gómez.Además, figura que el departamento del barrio porteño de Recoleta de la ex presidenta Cristina Kirchner fue el destino final de varios de los bolsos que Centeno trasladó en su vehículo con los supuestos sobornos.La documentación fue entregada a la Justicia en abril pasado y este miércoles el juez federal Claudio Bonadio dispuso la detención de Baratta, ex funcionarios y empresarios.En los documentos aparecen más de 30 domicilios, entre ellos la Quinta de Olivos, mientras que los automóviles donde se realizaban los viajes estaban registrados a nombre de Jefatura de Gabinete o de distintas empresas automotrices que prestaban vehículos a Presidencia.De las anotaciones se desprende que hasta la muerte de Néstor Kirchner, en octubre de 2010, las cifras que superaban los 2 millones de dólares se le entregaban al ex mandatario en Olivos.Los montos inferiores los recibía Muñoz, que en ese momento era el secretario del ex presidente, en el domicilio privado del matrimonio en la calle Juncal.Las supuestas operaciones van desde marzo de 2005 hasta noviembre de 2015, poco antes de que la ex mandataria dejara la Presidencia.Según publicó La Nación, en enero pasado llegó a manos del periodista Diego Cabot una caja con los cuadernos, un anotador, facturas de una marroquinería por compras de bolsos, fotos y videos, que en abril fue entregada a la Justicia.