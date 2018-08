Causa por coimas: Se entregó un empresario y otro dijo que todo "es un show"

"Esto es un show, no pagué coimas"

El empresario Juan Carlos Wagner, titular de la firma Esuco y expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción se presentó esta mañana a la Justicia, que había ordenado su detención en el marco de una causa por presuntas coimas en obras públicas.Según señalaron fuentes judiciales, Wagner se presentó a las autoridades esta mañana a partir de la orden de detención dictada por el juez federal Claudio Bonadio.La Justicia aún no pudo dar con Francisco Valenti, ex vicepresidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa) y Juan Carlos Goycochea, de la compañía Isolux.Por su parte, el titular de Electroingienería, Gerardo Ferreyra, al momento de la detención, se desligó del caso y dijo: "Es un show mediático, no pagamos coimas ni sobreprecios, no sabemos por qué estamos detenidos".El empresario del rubro energético, aseguró que la actividad de la compañía es fiscalizada por "la máxima autoridad" de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).Además acusó a la prensa por su detención: "Ustedes me pusieron acá", expresó Ferreyra, previo a su traslado a Comodoro Py.